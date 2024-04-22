الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

انخفاض طفيف في البيض، وهذه أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض في السوق، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 

 وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

 يشار إلى أن  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

أسعار الفراخ والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع خارج المبادرة الحكومية 

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الإثنين نحو 76 جنيهًا في المزرعة، وفي المحلات بسعر 86 جنيهًا للمستهلك.

أما  سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الإثنين من 88 إلى 89 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 98 إلى 109 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الإثنين وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وفي نفس السياق، رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر لها أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم الإثنين.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الإثنين نحو 93.5 جنيه، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 82 جنيهًا حتى 115 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الإثنين في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الإثنين نحو 124.2 جنيه؛ وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 95 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع خارج المبادرة 

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 145 جنيهًا إلى 146 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين في المزرعة من 148 إلى 149 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 134 إلى 135 جنيهًا.

أسعار البيض جملة في الشركات

 أما  سعر البيض جملة في الشركات اليوم الإثنين، تراوح سعر البيض الأبيض من 150 جنيهًا إلى 156 جنيهًا للكرتونة، سعر البيض الأحمر من 152 جنيهًا إلى 159 جنيهًا للكرتونة.

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انخفاض سعر البيض اليوم الأحد، وهذه أسعار الدواجن بالأسواق

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، الفراخ البيضاء تواصل الانخفاض في الأسواق

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