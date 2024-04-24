الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البيض يتراجع 8 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض في السوق، ارتفع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 

 وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

Advertisements

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

 يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

أسعار الفراخ والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع خارج المبادرة الحكومية 

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الأربعاء من 77 إلى 78 جنيهًا في المزرعة، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وفي المحلات بسعر 88 جنيهًا للمستهلك.

أما  سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الأربعاء من 85 إلى 86 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 95 إلى 106 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وفي نفس السياق، رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر لها أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم الأربعاء.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء نحو 91.8 جنيه، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 79 جنيهًا حتى 120 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الأربعاء في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الأربعاء نحو 117.6 جنيه؛ وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 88 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع خارج المبادرة 

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 140 جنيهًا إلى 141 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء في المزرعة من 140 إلى 141 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 134 إلى 135 جنيهًا.

txt

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض ملحوظ في سعر علف الدواجن بالأسواق

txt

الفراخ بـ75 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

أسعار البيض جملة في الشركات

 أما  سعر البيض جملة في الشركات اليوم الأربعاء، تراوح سعر البيض الأبيض من 150 جنيهًا إلى 156 جنيهًا للكرتونة، سعر البيض الأحمر من 152 جنيهًا إلى 159 جنيهًا للكرتونة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن ارتفاع اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم الاربعاء اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن والبيض اليوم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المبادرة الحكومية المبادرة الحكومية لخفض الأسعار بورصة الدواجن تطبيق المبادرة الحكومية سعر البيض سعر الدواجن سعر علف الدواجن سعر كرتونة بيض المائدة سعر كيلو الدواجن سعر كيلو الفراخ سعر كيلو الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

انخفاض طفيف في البيض، وهذه أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين

انخفاض سعر البيض اليوم الأحد، وهذه أسعار الدواجن بالأسواق

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين في الأسواق

مربو دواجن: تأثير زيادة السولار على أسعار الفراخ طفيف وارتفاع نسبة النفوق سبب الأزمة

هل تتأثر أسعار الدواجن والبيض برفع سعر الوقود؟ الشعبة تجيب

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة، وهذا سعر البيض بالأسواق
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية