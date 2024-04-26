صرف 6 منح خلال 2024.. استحداث البند الخاص بمواجهة الحوادث بـ200 ألف جنيه للوفاة أو العجز الكلي.. ومواعيد صرف منحة عيد العمال

تُولي الدولة ممثلة في وزارة العمل، اهتماما غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وقامت الوزارة بالعمل على استحداث منح العمالة غير المنتظمة والتي كانت 4 منح وأصبحت 6 منح.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة باستحداث البند الخاص بمواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى الناتج عن حادث والعجز الجزئى – يتم تحديد قيمة المنحة وفقا لنسبة العجز، وذلك ضمن تطوير منظومة حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما تم زيادة المنح الدورية من 4 منح سنوية إلى 6 منح سنوية بإضافة منحتين، هما: منحة شهر رمضان المبارك، والأخرى لعيد الميلاد المجيد.

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وتتضمن جميع التوجيهات الصادرة على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعتها، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة العمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار بإضافة خدمات جديدة تضم العُمال وصاحب العمل، ومنها المنصة الإلكترونية.

عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات العمل

وتبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات العمل حوالي 400 ألف عامل غير منتظم والتي تستفاد من تلك الخدمات وتقوم مديريات العمل في الوقت الحالي بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة ووجه وزير العمل حسن شحاتة بسرعة تسجيل بياناتهم ويبلغ ما تم حصره إلى الآن حوالي 1.156562 عامل غير منتظم.

وطبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، وسوف يتم فتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.

وستبدأ الوزارة بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها فى عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وبدأت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات العمل على رقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل وجار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).

وقال الوزير إن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة

كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة بياناتها على موقع وزارة القوى العاملة والتي تكون من خلال الدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة وتشمل ما يلي:

1- الدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على الرابط

2- تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي للبطاقة المكون من 14 رقم- رقم المحمول- المؤهل الدراسي).

3- كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة.

4-تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة

5- بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

ويمكن للراغبين التسجيل التوجه لمكاتب إدارة العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات والتي تقوم بعملية التسجيل.

العمالة غير المنتظمة ,فيتو

كما تقوم المديريات بعمل جولات الي بعض المشروعات القومية لتسجيل تلك العمالة.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook"، تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg

كما تقوم وزارة القوى العاملة حاليًا بتطوير آليات حصر، وتسجيل والتواصل مع العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم بشكل أوسع، تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

ويتساءل العديد من المواطنين عن أبرز المنح التي تقدم للعمالة غير المنتظمة والتي تقدم من خلال وزارة القوى العاملة.

منح العمالة غير المنتظمة

وبحسب إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة والتي تقوم بإدارة تلك المنظومة، فإن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح تستحق العديد من المنح والرعاية وذلك على النحو التالي:

"1" حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

"2" حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

"3" حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه.

"4" حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية

"5" حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

"6"حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه

"7"حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

"8" حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه

"9" منح الأعياد "عيد الأضحى - عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل.

"10" مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

"11" صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

يتساءل الآلاف من العمالة غير المنتظمة عن مواعيد صرف منحة عيد العمال والتي من المقرر أن يتم صرفها مع بداية شهر مايو المقبل.