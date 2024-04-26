الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

وسائل إعلام عبرية: معظم قادة إسرائيل يرحبون بمقترح مصر لتحقيق الهدنة في غزة

نيتنياهو، فيتو
نيتنياهو، فيتو

تشير التقارير الواردة من وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة إلى انقسام في الآراء داخل إسرائيل بشأن الاقتراح المصري لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، في وقت تسعى فيه القاهرة لحل الأزمة.

ووفقًا لتلك التقارير، يعبر معظم القادة السياسيين والأمنيين في إسرائيل عن دعمهة للاقتراح المصري، بينما يظل رئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو منخرطًا في موقفه المعارض لهذا المقترح.

قناة "كان" الإسرائيلية نقلت أن المؤسسات الأمنية وجل القيادة السياسية في إسرائيل تؤيد اقتراح مصر بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مما يعكس الإجماع داخل الدولة الإسرائيلية على هذا المقترح.

القاهرة تفعل المستحيل من أجل حل الأزمة

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجانب المصرى يحاول فعل ما لا يصدق من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة.

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وأكدت القاهرة الإخبارية، اليوم، أن هناك مقترحا مصريا يجمد العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى 

 الوصول إلى هدنة بقطاع غزة

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة  واشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين قالوا:" لا نعتقد أن الهجــوم على رفح الفلسطينية وشيك والواقع على الأرض يدعم هذا التقييم"

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن  مصدر رفيع المستوى قوله: إن هناك  تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى  هدنة بقطاع غزة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله:" إن وفدا أمنيا مصريا يصل تل أبيب يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقف إطلاق النار في غزة 

وتصدرت تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة النشاط الرئاسي الخارجي، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". 

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين. 

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سرائيل نيتنياهو صفقة تبادل الأسرى حماس

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