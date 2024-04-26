الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة تسجل ارتفاعا جديدا في حصيلة شهداء ومصابي العدوان الإسرائيلي على القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34356 شهيدا و77368 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
ولفتت صحة غزة خلال بيان اليوم الجمعة إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 51 شهيدا و75 مصابا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، اليوم الجمعة، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ200.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".
وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".
وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.
وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.
 

Advertisements


المقابر الجماعية في قطاع غزة


وذكرت تقارير إعلامية، أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دعت إلى إجراء تحقيق شامل بشأن المقابر الجماعية بالقطاع.
وأضاف البنتاجون أن التقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة مقلقة للغاية وينبغي إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة.



مطالبات فرنسية أمريكية لإجراء تحقيق حول المقابر الجماعية بقطاع غزة


كما طالبت الحكومة الفرنسية، في بيان صادر عنها الخميس، بضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمعي ناصر والشفاء الطبيين بقطاع غزة.
 

حرب غزة، تحذيرات رئاسية هامة لقادة فرنسا وإسبانيا وهولندا

جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بعد احتجاجات مناهضة للحرب على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صحة غزة العدوان الإسرائيلي على القطاع العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

مواد متعلقة

مظاهرات في جامعة باريس تضامنا مع غزة

عودة خدمات الإنترنت الثابت في وسط وجنوب قطاع غزة

ads

الأكثر قراءة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

البيض يتراجع 7 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

بمشاركة سيارتي الملك فاروق وعبد الحليم، 10 صور ترصد كرنفال السيارات النادرة بوسط القاهرة

عواصف ترابية شديدة تضرب الأقصر (بث مباشر)

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم

منوعات

المزيد

عضو بمجلس إدارة نادي السيارات يكشف أنواع المركبات المشاركة في كرنفال وسط البلد (فيديو)

كرنفال احتفالي لأكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية والنادرة بوسط القاهرة (صور)

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. بايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الأهلي والإسماعيلي.. الزمالك ضد البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية