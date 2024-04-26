يسرائيل هيوم: نتنياهو يستغل حرب غزة لجلب مليون يهودي لإسرائيل

قالت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة: إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستغل حرب غزة لمحاولة جلب مليون يهودي إلى إسرائيل من مختلف أنحاء العالم في إطار محاربة معاداة السامية".

تشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن العمل يتم عبر مكاتب "ناتيف" التي تعمل بشكل سري كوحدة مرجعية في مكتب نتنياهو، لتشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

وأوضحت أن "ناتيف" مسؤول عن إعادة اليهود من الدول الناطقة بالروسية إلى إسرائيل، وقالت إن المنظمة التي تأسست عام 1952 ومرت بأشكال عديدة، تم تجديد أنشطتها في الأشهر الأخيرة.

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ولفتت إلى أن هذه المكاتب كانت حتى العام الماضي تعمل تحت سيطرة أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا، الذي كان يستغل الثغرات القانونية.

مخالفات تحت اسم "ناتيف"



وواجه مسؤولون اتهامات بارتكاب مخالفات تحت اسم "ناتيف" مثل الحصول على جواز سفر إسرائيلي مرموق، دون أن تكون مواطنًا حقيقيًا؛ بهدف جلب عناصر إجرامية من الخارج لكسب الأموال بسهولة، بحسب "يسرائيل هيوم".

لكن الصحيفة أشارت إلى أن الإدارة الجديدة، اتخذت عدة إجراءات لمحاربة الفساد، بالإضافة لعملها على محاولة جلب مليون يهودي إلى إسرائيل.

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