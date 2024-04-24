خليل الحية: قدمنا تنازلات لإنجاز صفقة التبادل ولا نرى استجابة من الاحتلال الإسرائيلي
علق القيادي خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، على المفاوضات بين الحركة وكيان الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى.
الاحتلال الإسرائيلي
وقال الحية لصحيفة الشرق السعودية: "لقد قيل لنا إذا أبديتم مرونة في مفاتيح التبادل، فإن الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأن يعطي مرونة إيجابية عالية في مطالبكم بما يفضي إلى الاتفاق".
500 أسير فلسطيني
وأضاف: "هنا استجبنا لهذا الوعد ولهذا المطلب، فنزلنا من 500 أسير فلسطيني مقابل كل جندي أو مجندة إسرائيلية إلى 50 أسيرًا".
وأوضح: "لقد أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، لكن المخطط الحالي لم يتضمن ذلك"، مشيرًا إلى أنها ذكرت الوصول إلى انتهاء مفاوضات الهدوء المستدام، وقف إطلاق النار، ولم تتكلم عن خروج الاحتلال من قطاع غزة لا من الوسط ولا على الجوانب.
مغادرة قطر
ونفى الحية ما تردد عن مطالبة الحركة بمغادرة قطر، مضيفا: "من مصلحة الجميع أن تبقى حماس في مكانها".
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