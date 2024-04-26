إعلام عبري: إسرائيل تعطي الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الأسرى

مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الأسرى مع حماس.

وفي السياق ذاته أكدت وسائل الإعلام العبرية أن جنرالات سابقين بالجيش الإسرائيلي، قالوا: "إن الهجوم على رفح الفلسطينية خطأ كبير وكمين استراتيجي سينتهي بهزيمة الجيش".

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجانب المصرى يحاول فعل ما لا يصدق من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة.

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وأكدت القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك مقترحا مصريا يجمد العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى.

الوصول إلى هدنة بقطاع غزة

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين قالوا: "لا نعتقد أن الهجــوم على رفح الفلسطينية وشيك والواقع على الأرض يدعم هذا التقييم".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله: إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله: "إن وفدا أمنيا مصريا يصل تل أبيب يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقف إطلاق النار في غزة

وتصدرت تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة النشاط الرئاسي الخارجي، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

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