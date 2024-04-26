بمشاركة 29 جامعة، الفيوم الأولي بمسابقة الرسم الزيتي بالمهرجان الأول للأنشطة الطلابية

قال الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن جامعة الفيوم، اختتمت مشاركتها فى مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية، الذي نظمته جامعة قناة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، ومعهد إعداد القادة تحت شعار "مصر حرة آمنة سالمة"، وشارك به 500 طالب وطالبة من 29 جامعة، بمقر جامعة قناة السويس، وحصلت الفيوم علي المركز الاول في الرسم الزيتي.

مسابقات المهرجان

وأضاف رئيس جامعة الفيوم أن طلاب جامعة الفيوم قد حققوا المركز الأول فى الرسم الزيتي، ووصل فريق كرة القدم الي الدور قبل النهائي فى مسابقة الكرة الخماسية.

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ولفت رئيس جامعة الفيوم إلي أن المهرجان ضم عدة مسابقات، شملت دورات في الألعاب الرياضية (كرة القدم، والكرة الشاطئية) ومسابقات الرسم الزيتي، والشطرنج

الهدف من المهرجان

وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن المهرجان كان فرصة لتبادل الرؤى والخبرات والمهارات وتعزيز الوعي الثقافي والفني والمهارات القيادية لدى الشباب، بالإضافة إلي بث روح الفريق والتعاون وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات.

مهرجان الجوالة

يذكر أن جامعة الفيوم نظمت منذ أيام مهرجان الجوال. السنوي، تحت شعار "مصر تستطيع"، وشارك في المهرجان 500 جوال وجوالة، من 15 كلية، بالإضافة إلى المدن الجامعية، وتنافس الطلاب في عدد من المسابقات شملت المجال الديني، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، خدمة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والمهارات الحياتية، ومهارات المجال الكشفي، والمظهر العام.

وكانت الجامعة قد بدأت الاستعدادات للمهرجان بدأت من يوم السبت الماضي، بتجهيز أرض الجوالة وأماكن التخييم والإقامة، ويختتم المهرجان بعد يوم الخميس.

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