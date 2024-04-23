الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

بمشاركة 500 شاب وفتاة، افتتاح مهرجان الجوالة 12 بجامعة الفيوم

مهرجان الكشافة بجامعة
مهرجان الكشافة بجامعة الفيوم،فيتو

افتتح نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فاروق الخبيري، "المهرجان الثاني عشر للجوالة" الذي تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، اليوم الثلاثاء، بالحرم الجامعي.

أشاد نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، بالجهد المبذول في تنظيم المهرجان، موجهًا الطلاب بالعمل علي اكتساب المهارات وتحسين القدرات الشخصية خلال المهرجان، مشددًا علي التنافس الشريف والمشاركة بفاعلية.

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مصر تستطيع

وقال أن المهرجان  هذا العام تحت شعار "مصر تستطيع"، ويشارك في المهرجان  500 جوال وجوالة، من 15 كلية،  بالإضافة إلى المدن الجامعية، ويتنافس الطلاب في عدد من المسابقات تشمل المجال الديني، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، خدمة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والمهارات الحياتية، ومهارات المجال الكشفي، والمظهر العام.

 وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب،  أن الاستعدادات للمهرجان بدأت من يوم السبت الماضي، بتجهيز أرض الجوالة وأماكن التخييم والإقامة، ويختتم المهرجان بعد يوم الخميس.

الاحتفال بيوم اليتيم

يذكر أنه سبق افتتاح مهرجان الجوالة، تنظبم احتفالية " بيوم اليتيم"، نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي والأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وشارك أعضاء هيئات التدريس الأطفال بعدد من الهداية الرمزية للمساهمة في أطفاء جو من السعادة عليهم.

وكانت جامعة الفيوم قد نظمت  أمس الاثنين احتفالها السنوي السادس عشر بعيد العلم، وكرمت خلاله 1200 من أعضاء هيئات التدريس المتميزين، والخاصلين علي درجتي الدكتوراه والماجستير من الهيئات المعاونة والإداريين والطلاب، في إطار تشجيع جامعة الفيوم لأبنائها علي التميز والتفوق للمساهمة في تقدم وتنمية المجتمع المحيط.

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