مياه الفيوم: توصيل الخدمة بالمجان إلي 1500 من الأسر الأولي بالرعاية

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم توصيل خدمة مياه الشرب الي 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن بروتوكولات التعاون التى وقعتها شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، مع 50 جمعية أهلية ومؤسسة خدميه داخل محافظة الفيوم، لتوصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة وغير القادرة على سداد قيمه مقايسات توصيل مياه الشرب لمنازلهم.

دور الجمعيات الأهلية

يذكر أن الجمعيات الاهلية، والمؤسسات الخيرية بمحافظة الفيوم، لها دور فعال في رفع العبء عن كاهل الأسر البسيطة، ومساعدتهم في سداد قيمة توصيلة مياه الشرب، دون أن تتحمل هذه الأسر أى مبالغ مالية، كما أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لها أيضا دور مجتمعي، بجانب دورها الخدمي، وتسعي دائما الي تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، من خلال البروتوكولات التي تعقدها مع الجمعيات الأهلية العامله في مجال توصيلات مياه الشرب.

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آليات توصيل المياه للمستحقين

كما اعتادت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، علي تذليل كافة العقبات حتى يكون هناك سهوله ويسر فى الوصول لهذه الأسر من جانب إدارة المشاركة المجتمعية بالشركهة، وإجراء المعاينات على أرض الواقع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه طبقا لبنود البروتوكول الموقع، والشروط الواجب توافرها لتوصيل مياه الشرب.

التوعية بترشيد الاستهلاك

يذكر ان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، تسعي بشكل دائم فى الحفاظ على كل قطرة مياه من خلال عدة محاور رئيسية، كالتوسع في إنشاء مناطق DMZ، وإطلاق حملات التوعية المستمرة، وطرق أبواب المواطنين لحثهم بضرورة الحفاظ على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وعدم التعدي عليها، وأهمية ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وسبق أن أوضح المهندس محمود عبد الدايم مدير الإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها، ان المرحلة الثانية ستنتهي في 30 يونيه من العام المقبل، وتشمل ثلاث مناطق، المنطقة DMZ 4 بقرى بني صالح والمندرة وسنرو ومنشأة عبدالله، والمنطقة DMZ 5 بقرى اللاهون وهوارة عدلان ودمشقين والعزب وهوارة المقطع، والمنطقة DMZ 6 بقرى المنطقة الصناعية كوم اوشيم والجمهورية والأصفر والغروري بمركز طامية.

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