الخميس 25 أبريل 2024
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إزالة آثار انقلاب سيارة وانتظام حركة المرور على طريق الفيوم-القاهرة

انقلاب سيارة، فيتو
انقلاب سيارة، فيتو

 انتظمت حركة المرور على جانبي طريق الفيوم – القاهرة، بعد توقف دام قرابة الساعة، بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من القاهرة إلى الفيوم، ما أدى إلى إصابة 15 راكبا، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

ورفعت إدارة مرور الفيوم آثار الحادث من الطريق، وانتظمت حركة المرور على الجانبين، بعد توقف دام ساعة بسبب الحادث.

 

تفاصيل الحادث

 وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة علي طريق الفيوم، بالقرب من وحدة تحصيل الرسوم، ما أدى إلى إصابة 15 راكبا، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وقد غادر المستشفى بعض النصابين بإصابات بسيطة، وظل تحت الملاحظة المصابين بكسور وردود.

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وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة المختصة، وانتظر وكيل النيابة خبير فني لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي وتولي التحقيق.

حوادث السير

حوادث السير تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ومن الممكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع عدد من النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين،ط.

أيضا لابد من اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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