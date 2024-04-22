الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

تكريم 1200 طالب وأستاذ في احتفال جامعة الفيوم بعيد العلم الـ16(صور)

احتفال الفيوم بعيد
احتفال الفيوم بعيد العلم ال 16، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة نظمت اليوم الإثنين ، الاحتفال السنوي 16  بعيد العلم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ومركت الجامعة 1200 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم،  أن احتفال عيد العلم يعد ردًا للجميل والعطاء والوفاء لجميع أبناء ومنتسبي جامعة الفيوم، والكوادر من العلماء والإداريين، وتكريم المجتهدين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس، من خلال ما يقومون به من نشر علمي ورسائل ماجستير ودكتوراه، وتكريمًا للإداريين الراغبين في مواصلة التحصيل العلمي وتطوير الذات والاجتهاد.

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الارتقاء بمنظومة العمل

واشار إلى أن جامعة الفيوم، تسعى إلى تحقيق الارتقاء المستمر من خلال إخلاص القائمين على كافة قطاعاتها وإداراتها والعمل بروح الجماعة للدفع بالجامعة إلى الأمام والنجاح والتميز.

اهم ما تقدمه الجامعة

فيما قال الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن الاحتفاء بالعلم من أهم ما تقدمه الجامعات لتكريم العلماء الذين هم أصحاب الجهد الحقيقي والعمل الدؤوب، من أجل إنتاج دراسات أكاديمية وبحوث علمية قادرة على إفادة المجتمع ومعالجة مشكلاته وتلبية احتياجات أفرادتمريم.

 

الأبحاث المتميزة

وأوضح  الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا، أن جامعة الفيوم تحرص كل عام على التعبير عن شكرها وامتنانها لكافة منتسبيها من الأكاديميين والإداريين من خلال عيد العلم الذي يعتبر من التقاليد الجيدة والمحمودة.

ولفت إلي ان قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث استطاع خلال العام الحالي فحص ومتابعة ومراجعة  736 بحثًا، وتم تكريم ٥٨٢ بحثًا منها، ذات معامل التأثير الأعلى.

تصنيف دولي متقدم

وأشار الي أن  جامعة الفيوم استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق عدد من التصنيفات المتقدمة على المستوى الدولي وخاصة بعد نشر عدد من البحوث في مجالات الفيزياء وعلم الحيوان في مجلة (NATURE)، وكذلك زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في ظهور اسم جامعة الفيوم بقائمة أفضل 2 % من العلماء الأكثر استشهادا وفقا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتابع الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  احتفالية عيد العلم تعتبر رمزا لتقدير قيمة المعرفة والتعليم وما يبذله العلماء من مجهودات متعددة ومخلصة من أجل  تحقيق أعلى المراتب والمراكز وتحقيق التقدم المنشود.

وأعلن  أن جامعة الفيوم على وعي تام بدورها المهم في خدمة المجتمع وجميع فئاته، وأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قام بالكثير من الأنشطة والفعاليات، شملت تنظبم 129 قافلة طبية و٤ قوافل بيطرية والمشاركة في 70 مبادرة مجتمعية و180 دورة تدريبية وورش عمل، و8 ملتقيات توظيفية، و٤ معارض خيرية، كما أن محور محو الأمية من مشروع التنور المجتمعي استطاع إتاحة 940 فصل لمواجهة الأمية، ومحو أمية 12 ألف من الأميين، كذلك تم إبرام عدد من  برتوكولات التعاون  مع المؤسسات المعنية.

وقائع الاحتفال

يذكر أن احتفالية جامعة الفيوم قد بدأ بطابور العرض والتقطت الصور التذكارية أمام مبنى إدارة الجامعة، ثم بدأت مراسم التكريم على فترتين حيث شملت الفترة الأولى  أعضاء هيئة التدريس المساهمين في نشر بحثين بمجلة (Nature) الدولية، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب والمقدمة من المجلس الأعلى للثقافة، والسادة أعضاء هيئة التدريس الذي ساهموا في ظهور اسم جامعة الفيوم بقائمة أفضل 2 % من العلماء الأكثر استشهادًا وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد، والحاصلين على جائزة التميز في النشر العلمي الدولي، والسادة الإداريين الحاصلين على جائزة النشر العلمي الدولي، والسادة العمداء السابقين، والسادة الوكلاء السابقين والقيادات الإدارية السابقة، وجائزة التميز الإداري بجامعة الفيوم لعام 2023، وأيضا جائزة الموظف المثالي بجامعة الفيوم لعام 2023، وجائزة العامل المثالي بجامعة الفيوم لعام 2023، والراحلين من السادة أعضاء هيئة التدريس، والراحلين من السادة العاملين بالجامعة.

 وتضمنت الفترة الثانية  أعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجة الدكتوراة، والإداريين الحاصلين على درجة الدكتوراة، وأعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجة الماجستير، والإداريين الحاصلين على درجة الماجستير، وأوائل البكالوريوس والليسانس بالكليات، والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية.

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