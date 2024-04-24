الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض التهاب المعدة وطرق العلاج وتجنب الإصابة

التهاب المعدة وعلاجه،
التهاب المعدة وعلاجه، فيتو

أعراض التهاب المعدة، يمكن اكتشافها وإن كانت قد تتشابه مع العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، والتهاب المعدة هو التهاب يصيب بطانة المعدة، وهي الطبقة الداخلية التي تحميها من العصارة الهاضمة، وقد يكون الالتهاب حادًا أو مزمنًا.

أعراض التهاب المعدة

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض التهاب المعدة عديدة، ويمكن اكتشافها من خلال الوعي بها، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

ألم في البطن: قد يكون حادًا أو خفيفًا، ويظهر في الجزء العلوي من البطن أو في منطقة المعدة.
الغثيان: الشعور بالرغبة في التقيؤ.
التقيؤ: قد يكون مصحوبًا بالدم أو بمواد صفراء.
فقدان الشهية: الشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام.
الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام.
عسر الهضم: الشعور بالثقل أو الضيق في المعدة بعد تناول الطعام.
حرقة المعدة: الشعور بألم أو حرقان في الجزء العلوي من البطن أو الصدر.
انتفاخ البطن: الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ في البطن.
الإسهال: قد يكون مصحوبًا بالدم.
فقدان الوزن: دون أن يكون مقصودا، وبدون مبرر.
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان): يدل على وجود مشكلة في الكبد.
براز أسود اللون: يدل على وجود نزيف في الجهاز الهضمي.
شحوب البشرة: يدل على وجود فقر الدم.
التعب: الشعور بالإرهاق والتعب.
الدوخة: الشعور بالدوار أو الدوار.

Advertisements

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من أعراض التهاب المعدة، خاصةً إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة.
إذا كنت تعاني من براز أسود اللون أو دم في القيء.
إذا كنت تعاني من فقدان الوزن غير المبرر.
إذا كنت تعاني من التعب أو الدوخة.
إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس.

تشخيص التهاب المعدة

أضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، أنه يتم تشخيص التهاب المعدة، من خلال اتباع الخطوات التالية:
التاريخ الطبي: سيقوم الطبيب بسؤالك عن أعراضك وتاريخك الطبي وعاداتك الغذائية والأدوية التي تتناولها.

الفحص البدني: سيقوم الطبيب بفحص بطنك للتحقق من وجود أي ألم أو حساسية.
اختبارات الدم: قد يطلب الطبيب اختبارات دم للتحقق من وجود فقر الدم أو العدوى.
اختبارات التصوير: قد يطلب الطبيب اختبارات التصوير، مثل المنظار الداخلي، لفحص بطانة المعدة.

علاج التهاب المعدة

وأشار استشاري الأمراض الباطنة، إلى أنه يمكن علاج التهاب المعدة، كما يلي:
العلاج يعتمد على سبب التهاب المعدة.

في معظم الحالات، يمكن علاج التهاب المعدة بنجاح بالأدوية وتغييرات نمط الحياة.
الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية لتقليل حمض المعدة، مثل مضادات الحموضة أو مثبطات مضخة البروتون. قد يصف الطبيب أيضًا المضادات الحيوية إذا كان سبب التهاب المعدة هو عدوى بكتيرية.

تغييرات نمط الحياة: قد يساعد اتباع نظام غذائي صحي وتجنب الكحول والتدخين والتوتر في تخفيف أعراض التهاب المعدة ومنع عودتها.

التهاب المعدة

نصائح لتجنب الإصابة بالتهاب المعدة

وعن الوقاية وتجنب الإصابة بالتهاب المعدة، أوضح الدكتور محمد، أنه يمكن ذلك من خلال اتباع النصائح التالية:

تناول نظام غذائي صحي: يتضمن ذلك تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
تجنب الأطعمة التي تهيج المعدة: تشمل هذه الأطعمة الأطعمة الحارة، والأطعمة الدهنية، والأطعمة الحامضة، والأطعمة الغنية بالتوابل.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة في اليوم، تناول وجبات صغيرة ومتكررة طوال اليوم.

المضغ جيدًا: تأكد من مضغ طعامك جيدًا قبل ابتلاعه.
الإقلاع عن التدخين: التدخين يهيّج بطانة المعدة ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة.
إدارة التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض التهاب المعدة. حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا أو التأمل.

التهاب المرارة، أسباب الإصابة وطرق العلاج والوقاية

5 علاجات منزلية للتخلص من آلام المعدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعراض التهاب المعدة اعراض التهابات المعدة اسباب التهاب المعدة علاج التهاب المعدة أسباب التهاب المعدة لدي الأطفال

مواد متعلقة

الصحة توضح الأطعمة سهلة الهضم لتخفف من آلام المعدة

ماذا تأكل عند الإصابة بإنفلونزا المعدة، 9 خيارات تعرف عليها

ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

المروحة السقف بـ 2500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

البيض يتراجع 8 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

المزيد
الجريدة الرسمية