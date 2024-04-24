أعراض التهاب المعدة وطرق العلاج وتجنب الإصابة

أعراض التهاب المعدة، يمكن اكتشافها وإن كانت قد تتشابه مع العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، والتهاب المعدة هو التهاب يصيب بطانة المعدة، وهي الطبقة الداخلية التي تحميها من العصارة الهاضمة، وقد يكون الالتهاب حادًا أو مزمنًا.

أعراض التهاب المعدة

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض التهاب المعدة عديدة، ويمكن اكتشافها من خلال الوعي بها، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

ألم في البطن: قد يكون حادًا أو خفيفًا، ويظهر في الجزء العلوي من البطن أو في منطقة المعدة.

الغثيان: الشعور بالرغبة في التقيؤ.

التقيؤ: قد يكون مصحوبًا بالدم أو بمواد صفراء.

فقدان الشهية: الشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

عسر الهضم: الشعور بالثقل أو الضيق في المعدة بعد تناول الطعام.

حرقة المعدة: الشعور بألم أو حرقان في الجزء العلوي من البطن أو الصدر.

انتفاخ البطن: الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ في البطن.

الإسهال: قد يكون مصحوبًا بالدم.

فقدان الوزن: دون أن يكون مقصودا، وبدون مبرر.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان): يدل على وجود مشكلة في الكبد.

براز أسود اللون: يدل على وجود نزيف في الجهاز الهضمي.

شحوب البشرة: يدل على وجود فقر الدم.

التعب: الشعور بالإرهاق والتعب.

الدوخة: الشعور بالدوار أو الدوار.

Advertisements

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من أعراض التهاب المعدة، خاصةً إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة.

إذا كنت تعاني من براز أسود اللون أو دم في القيء.

إذا كنت تعاني من فقدان الوزن غير المبرر.

إذا كنت تعاني من التعب أو الدوخة.

إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس.

تشخيص التهاب المعدة

أضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، أنه يتم تشخيص التهاب المعدة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

التاريخ الطبي: سيقوم الطبيب بسؤالك عن أعراضك وتاريخك الطبي وعاداتك الغذائية والأدوية التي تتناولها.

الفحص البدني: سيقوم الطبيب بفحص بطنك للتحقق من وجود أي ألم أو حساسية.

اختبارات الدم: قد يطلب الطبيب اختبارات دم للتحقق من وجود فقر الدم أو العدوى.

اختبارات التصوير: قد يطلب الطبيب اختبارات التصوير، مثل المنظار الداخلي، لفحص بطانة المعدة.

علاج التهاب المعدة

وأشار استشاري الأمراض الباطنة، إلى أنه يمكن علاج التهاب المعدة، كما يلي:

العلاج يعتمد على سبب التهاب المعدة.

في معظم الحالات، يمكن علاج التهاب المعدة بنجاح بالأدوية وتغييرات نمط الحياة.

الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية لتقليل حمض المعدة، مثل مضادات الحموضة أو مثبطات مضخة البروتون. قد يصف الطبيب أيضًا المضادات الحيوية إذا كان سبب التهاب المعدة هو عدوى بكتيرية.

تغييرات نمط الحياة: قد يساعد اتباع نظام غذائي صحي وتجنب الكحول والتدخين والتوتر في تخفيف أعراض التهاب المعدة ومنع عودتها.

التهاب المعدة

نصائح لتجنب الإصابة بالتهاب المعدة

وعن الوقاية وتجنب الإصابة بالتهاب المعدة، أوضح الدكتور محمد، أنه يمكن ذلك من خلال اتباع النصائح التالية:

تناول نظام غذائي صحي: يتضمن ذلك تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تجنب الأطعمة التي تهيج المعدة: تشمل هذه الأطعمة الأطعمة الحارة، والأطعمة الدهنية، والأطعمة الحامضة، والأطعمة الغنية بالتوابل.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة في اليوم، تناول وجبات صغيرة ومتكررة طوال اليوم.

المضغ جيدًا: تأكد من مضغ طعامك جيدًا قبل ابتلاعه.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يهيّج بطانة المعدة ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة.

إدارة التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض التهاب المعدة. حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا أو التأمل.