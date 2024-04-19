هل تناول السكر بكثرة يسبب الإصابة بمرض السكري؟

تناول كميات كبيرة من السكر المضاف يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

وتوجد العديد من العوامل الأخرى — بما في ذلك النظام الغذائي العام، ونمط الحياة، وعلم الوراثة — تؤثر أيضًا على فرصة في الإصابة بمرض السكري وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

السكر، فيتو

ما هو مرض السكري؟

ويحدث مرض السكري عندما لا يتمكن الجسم من تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال. يمكن أن يحدث هذا عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو تصبح خلاياك مقاومة للأنسولين، أو كليهما.

Advertisements

الأنسولين هو الهرمون الذي ينقل السكر من مجرى الدم إلى خلاياك. إذا لم ينتج الجسم ما يكفي أو أصبحت مقاومًا للأنسولين، فقد تصاب بارتفاع مزمن في مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم على مدى فترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأعصاب وتلف الكلى، لذلك من الضروري مراقبتها.

مرض السكري، فيتو

ويوجد نوعان أساسيان من مرض السكري:

النوع الأول: يحدث مرض المناعة الذاتية هذا عندما يهاجم الجهاز المناعي البنكرياس، مما يؤدي إلى تدمير قدرته على إنتاج الأنسولين.

النوع الثاني: عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج ما يكفي من الأنسولين، فإن خلايا الجسم لم تعد تستجيب للأنسولين الذي ينتجه أو كليهما.

يعد مرض السكري من النوع الأول نادرًا نسبيًا، حيث يمثل حوالي 5-10% من حالات مرض السكري في جميع أنحاء العالم.

يمثل مرض السكري من النوع الثاني أكثر من 90% من حالات مرض السكري، ويتم تشغيله في المقام الأول عن طريق النظام الغذائي وعوامل نمط الحياة.

هل يزيد السكر من خطر الإصابة بالسكري؟

وفقًا للأبحاث، فإن تناول المشروبات المحلاة بالسكر بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وجدت بيانات من 175 دولة أن تناول السكر يرتبط بشكل كبير بمخاطر الإصابة بالسكري، وفي حين أن تناول كميات كبيرة من السكر يزيد من المخاطر، فإن تناول السكر المنخفض يقلل منها.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسات لا تثبت أن السكر يسبب مرض السكري، إلا أن الارتباط قوي، حيث يعتقد العديد من الباحثين أن السكر يزيد من خطر الإصابة بالسكري بشكل مباشر وغير مباشر.

وقد يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بمرض السكري بسبب تأثير الفركتوز على الكبد.

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بشكل غير مباشر من خلال المساهمة في زيادة الوزن وزيادة نسبة الدهون في الجسم، وكلاهما من عوامل الخطر المنفصلة للإصابة بمرض السكري.

لتقليل الآثار الضارة لاستهلاك السكر المرتفع لا يجب أن يأتي أكثر من 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من السكريات المضافة.

السكريات الطبيعية ليس لها نفس التأثير

في حين أن تناول كميات كبيرة من السكريات المضافة مرتبط بمرض السكري، فإن الأمر نفسه ليس صحيحًا بالنسبة للسكريات الطبيعية.

توجد السكريات الطبيعية في الفواكه والخضروات ولا تتم إضافتها أثناء التصنيع أو المعالجة، ونظرًا لأنها ممزوجة بالألياف والماء والمواد المغذية الأخرى، يتم هضمها ببطء أكبر وتكون أقل عرضة لارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتميل الفواكه والخضروات أيضًا إلى احتواء نسبة سكر أقل بكثير من العديد من الأطعمة المصنعة، لذلك من الأسهل مراقبة استهلاكها.

عصير فواكه

تتباين الأبحاث حول ما إذا كان شرب عصير الفاكهة 100% يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

عصير فواكه، فيتو

حتى عندما يكون العصير الطبيعي غنيًا بالسكر ومنخفضًا بالألياف، فإنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومع ذلك فإن دمجه مع مصادر الدهون والألياف والبروتين قد يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

المحليات الطبيعية

على الرغم من أن بعض المحليات الطبيعية مثل العسل وشراب القيقب لا تتم معالجتها بشكل كبير مثل سكر المائدة، إلا أنها لا تزال مصادر نقية نسبيًا للسكر ولا تحتوي على ألياف تقريبًا.

العديد من المحليات الأخرى التي يتم تسويقها على أنها "طبيعية" ينبغي أيضًا اعتبارها سكرًا مضافًان وتشمل هذه شراب الصبار، وسكر جوز الهند، وسكر القصب، على سبيل المثال لا الحصر.

هل تزيد المحليات الصناعية من خطر الإصابة بالسكري؟

المحليات الصناعية هي مواد مصنعة ذات مذاق حلو ولا يمكن استقلابها للحصول على الطاقة، وتوفر حلاوة دون أي سعرات حرارية.

على الرغم من أن المحليات الصناعية لا ترفع مستويات السكر في الدم، إلا أنها لا تزال مرتبطة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني، ومع ذلك فإن الخبراء لا يفهمون تماما سبب ذلك.

إحدى النظريات هي أن المنتجات المحلاة صناعيًا تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو، مما يؤدي إلى تناول المزيد من الأطعمة السكرية، فكرة أخرى هي أن المحليات الصناعية تعطل قدرة الجسم على التعويض بشكل مناسب عن السعرات الحرارية المستهلكة من السكر لأن الدماغ يربط الطعم الحلو بعدم وجود سعرات حرارية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، لا تزال الصودا الدايت خيارًا أفضل من الصودا كاملة السكر.

عوامل الخطر الأخرى لمرض السكري

في حين أن استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى تلعب دورًا، مثل:

وزن الجسم: تظهر الأبحاث أن السمنة هي أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري من النوع 2، ولكن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة به.

السمنة، فيتو

الخمول: الأشخاص الذين يعيشون أنماط حياة غير مستقرة لديهم ما يقرب من ضعف خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك النشطين، 150 دقيقة فقط من النشاط المعتدل وما يصل إلى 3 جلسات من تدريب المقاومة أسبوعيًا يمكن أن تقلل من المخاطر.

التدخين: يمكن أن يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري، ولكن الإقلاع عن التدخين يعيد الخطر إلى وضعه الطبيعي تقريبًا.

انقطاع التنفس أثناء النوم: انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو حالة يتم فيها إعاقة التنفس أثناء الليل، هو عامل خطر فريد للإصابة بمرض السكري.

علم الوراثة: لا يفهم الخبراء بشكل كامل دور علم الوراثة، ولكن من المرجح أن تصاب بمرض السكري إذا كان أحد والديك أو كليهما مصابين به.

كيف تأكل لتقليل خطر الإصابة بالسكري؟

بالإضافة إلى تقليل السكريات المضافة، هناك العديد من التغييرات الغذائية الأخرى التي يمكن إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بالسكري:

اتباع نظام غذائي متكامل: تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالمكسرات والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

اشرب القهوة: شرب القهوة دون إضافة أي شيء إليها قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتحتوي العديد من مشروبات القهوة الشهيرة على نسبة عالية من السكر المضاف، لذا انتبه لما تضيفه إلى مشروبك.

تناول الخضار الورقية الخضراء: تم ربط تناول نظام غذائي غني بالخضروات الورقية الخضراء بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

إذا كان تقليل تناولك للسكريات المضافة أمرًا مرهقًا، فيمكنك البدء ببساطة عن طريق تقليل تناولك للمشروبات المحلاة بالسكر، والتي تعد المصدر الرئيسي للسكريات المضافة في النظام الغذائي الأمريكي القياسي.

تعد قراءة الملصقات الغذائية بعناية أمرًا ضروريًا آخر نظرًا لوجود أكثر من 50 اسمًا للسكر في المنتجات الغذائية، إن تعلم كيفية ملاحظتها هو الخطوة الأولى في تقليل استهلاكك.

هناك العديد من الطرق لتقليل السكر مع الاستمتاع بنظام غذائي لذيذ وغني بالعناصر الغذائية حتى لا تشعر بالحرمان.