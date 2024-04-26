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تربية طفولة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي "الموهبة والذكاء الاصطناعي"

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، مؤتمرها الدولي الخامس ( ٣٠أبريل- ١ مايو ٢٠٢٤م) بعنوان "الموهبة والإبداع والذكاء الاصطناعي في الطفولة المبكرة.. رؤى بحثية وطموحات مستقبلية"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف  الدكتورة يارا إبراهيم عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتورة لمياء أحمد كدواني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين المؤتمر، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

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الأبحاث في مجال الموهبة والإبداع

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن المؤتمر يهدف إلى مناقشة أحدث الأبحاث في مجال الموهبة والإبداع في الطفولة المبكرة، والتحديات التي تواجه مستقبلها، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، و‏تحسين الممارسات التعليمية بما يضمن رعاية الموهوبين والمبدعين في الطفولة المبكرة. 

 

التحديات التي تواجه مستقبل الموهبة والإبداع في الطفولة المبكرة

ويلقى المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه مستقبل الموهبة والإبداع في الطفولة المبكرة، وتطوير بيئة التعلم بشكل يحقق تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتفعيل دور القطاع الخاص وهيئة المجتمع المدني في دعم برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين في المؤسسات التعليمية، وتضمن أساليب التقييم في الطفولة المبكرة‏ لمعايير التميز والإبداع والكفاءة.

 

محاور مؤتمر الموهبة والإبداع والذكاء الاصطناعي في الطفولة المبكرة

 وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم، أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الأساتذة والباحثين من  داخل وخارج مصر، ويناقش مجموعة من المحاور في مجال الطفولة المبكرة، تدور حول: الموهوبين والمبدعين في الطفولة المبكرة كأحد مقومات التنمية المستدامة، والتجارب الرائدة في رعايتهم، وإعداد معلمة الروضة في ظل المستحدثات العلمية والذكاء الاصطناعي. 

 

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كما تتناول محاور المؤتمر الأدب الرقمي، والفن الرقمي لطفل الروضة، وإعلام الطفل في ظل مستحدثات التكنولوجيا، فضلًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العلاقات الاجتماعية في الطفولة المبكرة، وغيرها.

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