رئيس جامعة أسيوط يبحث التعاون مع وفد "بياتيجورسك الروسية" (صور)

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، الوفد الطلابي القادم من جامعة بياتيجورسك الحكومية بروسيا الاتحادية، برئاسة: الدكتور دينيس ميرجورود مشرف الوفد، وميلينا معلمة اللغة الروسية، و(10) من طلاب العلاقات الدولية والترجمة بجامعة بيتاجورسيك، وذلك ضمن زيارتهم العلمية والثقافية لجامعة أسيوط؛ لتعلم اللغة العربية، وإجراء عددٍ من الزيارات والجولات الترفيهية داخل مدينة أسيوط، وخارجها.

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حضر اللقاء، الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف النقيب المشرف علي مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي؛ بأعضاء الوفد الروسي، مؤكدًا علي ما تتمتع به جامعة أسيوط من العديد من الروابط العلمية، والثقافية الرائدة مع الجامعات الروسية المختلفة، والتي أثمرت عن الكثير من اتفاقيات التعاون، والشراكات الممتدة مع كبري المعاهد الناطقة باللغة الروسية، فضلًا عن تنظيم الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لافتًا إلى أن جامعة أسيوط تفتح أبوابها لاستضافة الثقافات الأخري وتمد جسور التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية، متمنيًا لهم زيارة علمية موفقة، وإقامة طيبة في رحاب جامعة أسيوط.

مركز تعليم اللغة الروسية الجامعي

وثمن رئيس الجامعة، دور مركز تعليم اللغة الروسية الجامعي، في مد جسور التعاون بين الشعبين؛ من خلال تقديم الثقافة الروسية في صعيد مصر للطلاب، والخريجين، والراغبين في دراسة هذا المجال من مختلف التخصصات، وفتح آفاق جديدة لدراسة الثقافة والفنون، والحصول على منح للتبادل الطلابي، مؤكدًا علي أهمية هذه الزيارات في إثراء الجانبين العلمي والثقافي، بما يصب في صالح العملية التعليمية، ويدعم روابط الصداقة بين الجامعة مع نظيراتها في شتي أنحاء العالم.

ناقش اللقاء؛ عددًا من المقترحات والآراء المقدمة من قِبل أعضاء الوفد، والتي تناولت تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات، من بينها: التبادل العلمي للأساتذة والباحثين بين الجامعتين لمدة عام أو فصل دراسي، واستضافة عدد من طلاب قسم الإعلام؛ للاطلاع علي مجالات الإعلام بجامعة بيتاجورسيك، إلي جانب تنظيم مؤتمر مشترك - أون لاين- في مجالات اللغات والثقافات الشرقية، بالإضافة إلي زيادة فرص النشر العلمي المتبادل في المجلات العلمية بكلتا الجامعتين.

وفد الجامعات الروسية

ومن جهته، أوضح الدكتور عاطف النقيب، أن زيارة الوفد تأتي في إطار اتفاقيات التعاون المشتركة التى تربط جامعة أسيوط، والجامعات الروسية، والتى يرجع تاريخها إلى عام 1994 حتى الآن، مضيفًا أن الزيارة تبلغ مدتها شهر ونصف، وتستهدف تعلم اللغة العربية، وتنظيم برنامج ترفيهي لزيارة عددٍ من المعالم الأثرية، والسياحية بالمحافظة، إلي جانب بعض الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل الجامعة، فضلًا عن زيارة عدد من المعالم الأثرية بالقاهرة والجيزة.

تنظيم دورات في اللغة الروسية بمختلف مستوياتها

وأشار الدكتور عاطف النقيب: أن مركز اللغة الروسية شهد تنظيم دورات في اللغة الروسية بمختلف مستوياتها، والتي تقدمها الأستاذة ميلينا معلمة الوفد، وذلك بمشاركة نحو ٤٠ متدربًا من الأساتذة والطلاب من مختلف كليات الجامعة وخارجها، لافتًا أنه من المقرر اختيار عدد من الطلاب المتميزين خلال البرنامج التدريبي للسفر إلي روسيا؛ لاستكمال دراسة اللغة الروسية.

ومن جهته، أبدى الدكتور دينيس ميرجورود، وطلاب الوفد المشاركين في الزيارة؛ إعجابهم بما تقدمه جامعة أسيوط من خدمات ثقافية وتعليمية للطلاب، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الثقافة والحضارة المصرية، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم بتطوير البرامج الأكاديمية والثقافية المشتركة بين الجانبين، النهوض بالمعارف والعلوم والبحوث في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء؛ تبادل الدكتور المنشاوي، والدكتور دينيس ميرجورود، الدروع التذكارية بينهما؛ تقديرًا للعلاقات المشتركة بين الجانبين، وتوطيدًا للمزيد من مجالات التعاون المستقبلية.

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