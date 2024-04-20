السبت 20 أبريل 2024
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يزور مرضى ومصابي قطاع غزة بالمستشفيات الجامعية (صور)

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتابع حالات مصابى فلسطين،فيتو

زار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، مرضى ومصابي قطاع غزة الذين استقبلتهم المستشفيات الجامعية؛ لاستكمال علاجهم؛ والبالغ عددهم (٢٣) حالة.

تضامن جامعة أسيوط مع الشعب الفلسطيني

 وأعرب رئيس جامعة أسيوط، عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية، وما تضطلع به مصر من دور دفاعيًا عن القضية الفلسطينية.

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وأكد تضامن جامعة أسيوط مع الشعب الفلسطيني فى مثل هذه الظروف،  وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة أسيوط ودعم دور الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم أشقائنا فى فلسطين. 

تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وتوفير العلاج للحالات المصابة 

واطمأن الدكتور أحمد المنشاوي؛ على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات؛ مؤكدًا حرص المستشفيات الجامعية على توفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي؛ للمرضى وللمصابين من قطاع غزة، وتوفير أطقم طبية من مختلف التخصصات المطلوبة، وتوفير كافة الامكانيات والمستلزمات الطبية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، هذا فضلًا عن توفير الأدوية اللازمة لاستكمال علاجهم، حتى تماثلهم للشفاء.

تسكين 60 فردا من مرافقي مصابي فلسطين 

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة استقبلت أيضًا عدد من مرافقي الحالات من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم تسكينهم بالكامل بوحدات المدينة الجامعية، وتقديم كافة أوجه الرعاية، والراحة لهم، وتم تجهيز جناح كامل بالوحدة السكنية (ب) المميز؛ ل (٦٠) فرد من مرافقى مصابى غزة.

  وحرص رئيس جامعة أسيوط على تبادل الحوار مع المرضى والمصابين الفلسطينيين والوقوف على الوضع الصحي لهم، والشد من أزرهم.

 ومن جهتهم؛ قدم المصابون من الأشقاء الفلسطينيين الشكر؛ للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومستشفيات جامعة أسيوط لدعمهم الكامل لهم، والوقوف بجانبهم.

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وصول 23 مصابا فلسطينيا وتسكين 60 مرافقا بالمستشفيات الجامعية في أسيوط (صور)

 رافق رئيس جامعة أسيوط خلال الزيارة؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذى لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد عبدالحميد نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشئون الطبية، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، وشوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، وتم تسكين مرافقي الحالات بالمدينة الجامعية، تحت إشراف الأستاذ محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية بأسيوط، والأستاذ عماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية طلاب.

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