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مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ينظم البرنامج التدريبي TOT

مركز التدريب بجامعة
مركز التدريب بجامعة أسيوط، فيتو

 نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، البرنامج التدريبي " تدريب المدربين TOT"، رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وإشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز؛ بهدف تنمية مهارات وقدرات المشاركين واكسابهم الخبرات العملية، والتطبيقية؛ للعمل كمدربين محترفين

المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن البرنامج التدريبي يأتي تحت إشراف المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بنظام الحضور المباشر. 

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التدريب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات

 وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن التدريب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويستهدف تنمية قدرات المدرب المتميز داخل القاعة، واكسابه مهارات العرض والتقديم الفعال، والتواصل الفعال، ومهارات إدارة وقت التدريب، ومهارة وأساليب المدرب في التعامل مع أنماط الشخصية الصعبة في التدريب.

خصائص تعلم الكبار ودور المتدرب في التعامل معهم

ومن جهته، أفاد الدكتور جابر أحمد مجاهد؛ أن البرنامج التدريبي يمتد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٢٧ من أبريل، يناقش خلالها مجموعة من المحاور من ضمنها: خصائص تعلم الكبار ودور المتدرب في التعامل معهم، مواصفات المتدرب المتميز، وكيفية إقناع المتدرب بموضوع الدورة التدريبية، وكيفية إدارة الجلسة، ومهارات التغلب علي الخوف والقلق أثناء التدريب، ويستكمل البرنامج التدريبي فعالياته خلال الفترة من ٢ وحتى ٤ من شهر مايو القادم، ويضم البرنامج ٦ جلسات علمية تتناول محاور مهمة حول: المهارات الرقمية للمدرب، تطبيقات عملية إلكترونية، تخطيط البرامج التدريبية، تصميم الأنشطة التدريبية، تقييم أداء المدرب، عروض تقديمية للمتدربين.

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 وشهد التدريب مشاركة الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة وخارجها.

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