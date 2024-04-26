الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

ورش تدريبية لطلبة الجامعات وكوادر وزارة الشباب لمواجهة مخططات إسقاط الدولة

ورش تدريبية لطلبة
ورش تدريبية لطلبة الجامعات وكوادر وزارة الشباب،فيتو

 نظمت  أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية" ورشة العمل التدريبية الـ35 الموجهة لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
 

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 واستهدفت الدورة عددا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - الإرهاب والشائعات والحروب النفسية "تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة"- استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).
  

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ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

جاء ذلك استمرارًا لدور وزارة الداخلية الهام للمشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى والتحصين الفكرى، لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومى المصرى.
 

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