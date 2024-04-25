تفتيح البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على بشرة جميلة وصافية وخالية من العيوب وأكثر نضارة.

وتفتيح البشرة يزداد الإقبال عليه فى فصل الصيف بسبب أشعة الشمس التى تؤثر بالسلب على البشرة وتتسبب في ظهور البقع بها.

عجينة الموز لتفتيح البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، عجينة الموز لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ثمرة موزة ناضجة

ملعقة زيت لوز حلو

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الموزة.

نهرس الموز جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نضيف لها زيت اللوز الحلو ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نفرد عجينة الموز على البشرة النظيفة.

نترك القناع على البشرة لمدة 25 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يغذى البشرة ويفتحها ويعزز من نضارتها ويقضى على البقع الداكنة الناتجة عن التعرض المباشر لآشعة الشمس.

عجينة الموز لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.