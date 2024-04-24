الأربعاء 24 أبريل 2024
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صحة ومرأة

خطوات العناية بالبشرة الدهنية في حر الصيف

مشاكل البشرة الدهنية،
مشاكل البشرة الدهنية، فيتو

خطوات العناية بالبشرة الدهنية، من أكثر أنواع البشرات التي تعاني خلال فصل الصيف، هي البشرة الدهنية، فمع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تزداد نسبة الدهون وإفرازها، مما يصيب صاحبات هذه البشرة بالضيق، لتراكم الدهون، مع زيادة فرص الإصابة بالحبوب والبثور، وكذلك عدم ثبات المكياج.

خطوات العناية بالبشرة الدهنية في الصيف

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها العناية الجيدة بالبشرة الدهنية، والتخلص من الدهون الزائدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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التنظيف
غسل الوجه مرتين يوميًا: استخدمي منظفًا رغويًا خفيفًا وخاليًا من الزيوت مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً. تجنبي غسل الوجه أكثر من ذلك، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف البشرة وزيادة إفراز الزيوت.
استخدام الماء الفاتر: استخدمي الماء الفاتر لغسل وجهك، لأن الماء الساخن قد يجفف البشرة، بينما قد يسد الماء البارد المسام.

إزالة المكياج تمامًا:  تأكد من إزالة كل آثار المكياج قبل النوم، لأن المكياج يسد المسام ويمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

التقشير
تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع:  يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة ومنع انسداد المسام. استخدمي مقشرًا لطيفًا مناسبًا لنوع بشرتك.
تجنب التقشير القاسي: يمكن أن يؤدي التقشير القاسي إلى تهيج البشرة وزيادة إفراز الزيوت.

الترطيب
استخدام مرطب خفيف الوزن: حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب، لكن اختاري مرطبًا خفيف الوزن وخاليًا من الزيوت.

ترطيب البشرة بعد غسلها:  ضعي المرطب على بشرتك بعد غسلها مباشرةً بينما تكون لا تزال رطبة.
استخدام واقي الشمس:  من المهم استخدام واقي شمس واسع الطيف كل يوم، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. اختر واقيًا من الشمس غير دهني ولا يسد المسام.

استخدمي مناديل الوجه المبللة: يمكن أن تساعد مناديل الوجه المبللة في إزالة الزيوت الزائدة من بشرتك خلال النهار.

تجنبي لمس وجهك: يمكن أن يؤدي لمس وجهك إلى نقل الأوساخ والبكتيريا إلى بشرتك، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا: يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي على صحة بشرتك. تناولي الكثير من الفواكه والخضروات وتجنبي الأطعمة الدهنية والمقلية.

اشربي الكثير من الماء: يساعد شرب الكثير من الماء على ترطيب بشرتك من الداخل.
احصلي على قسط كافٍ من النوم:  يساعد النوم على إصلاح البشرة ومنع ظهور علامات التعب.

وتلفت خبيرة العناية بالبشرة، إلى أنه إذا كانت بشرتك دهنية للغاية أو كنتي تعاني من حب الشباب، فقد ترغبين في استشارة طبيب جلدية للحصول على علاجات متخصصة.

البشرة الدهنية

وصفات طبيعية للبشرة الدهنية في الصيف

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في العناية بالبشرة الدهنية في الصيف، والتي تشمل ما يلي:

قناع الخيار: الخيار غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مثاليًا لتهدئة البشرة الدهنية.
قناع الطماطم:  الطماطم مصدر جيد لحمض الساليسيليك، الذي يساعد على تقشير البشرة ومنع انسداد المسام.
قناع العسل:  العسل له خصائص مضادة للجراثيم ويساعد على ترطيب البشرة.

وصفة طبيعية لتنظيف وترطيب البشرة الدهنية وتعزيز نضارتها

وصفة طبيعية لتقليل التهابات البشرة الدهنية

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