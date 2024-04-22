هتبدأ من بكرة، نصائح لحماية البشرة خلال موجة الحر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة، بداية من الغد وحتى نهاية الاسبوع، ولن يقتصر الأمر على الارتفاع في درجات الحرارة، بل سيقترن بعودة لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، موجة شديدة الحرارة، إلى جانب نشاط ملحوظ في الرياح، مما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

نصائح للحفاظ على البشرة من الشمس

وأكدت الدكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أنه مع الارتفاع الديد في درجات الحرارة، أو الانخفاض الشديد، لابد من حماية البشرة، واتباع بعض الأمور التي تحمي البشرة والجلد بشكل عام، وهو ما استعرضته في السطور التالية:

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قبل الخروج

استخدم واقي الشمس

اختاري واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى.

ضعي الواقي الشمس على جميع المناطق المكشوفة من الجلد قبل 20 دقيقة على الأقل من الخروج.

أعيدي وضع واقي الشمس كل ساعتين، أو أكثر إذا كنت تتعرق أو تسبح.

ارتدي ملابس واقية

ارتدي ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة مصنوعة من أقمشة نسيجية.

ارتدي قبعة عريضة الحواف تحمي وجهك ورقبتك.

ارتدي نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية (UV).

أثناء الخروج

ابحث عن الظل

حاولي البقاء في الظل قدر الإمكان، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً عندما تكون أشعة الشمس قوية.

اجلسي تحت مظلة أو شجرة إذا كنت في الهواء الطلق.

اشربي الكثير من الماء

البقاء رطبة يساعد على حماية بشرتك من الجفاف والتجاعيد.

اشرب الماء بانتظام، حتى لو لم تكن تشعر بالعطش.

تجنب التعرض المفرط للشمس

قللي من الوقت الذي تقضيه في الشمس، خاصة في الأيام الحارة.

إذا كنتي تمارسين الرياضة في الهواء الطلق، فحاولي القيام بذلك في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون الشمس أقل حدة.

الحماية من الشمس

نصائح إضافية للحماية من الشمس

استخدمي مرطبًا

ضعي مرطبًا على بشرتك بعد الاستحمام للمساعدة في الحفاظ على رطوبتها.

اختاري مرطبًا يحتوي على واقي شمس.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

تناولي الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية بشرتك من التلف.

تناولي الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور، والتي تحتوي على أحماض دهنية أوميغا 3، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرتك صحية.

تجنبي تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة، والتي يمكن أن تضر بصحة بشرتك.

لا تدخني

التدخين يضر بشرتك ويجعلها تبدو أكبر سنًا.

يمكن أن يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

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