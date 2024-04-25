إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة مساءً، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.
حيث يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
الأرصاد الجوية
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية غدا على سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.
كما تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد
كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية،معتدل على جنوب الصعيد
وتعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من غدا الجمعة من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار
درجة الحرارة
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى: 29
درجة الحرارة الصغرى: 17
السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:22
درجة الحرارة الصغرى: 16
السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:24
درجة الحرارة الصغرى: 17
جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر
درجة الحرارة العظمى:35
درجة الحرارة الصغرى: 23
شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 33
درجة الحرارة الصغرى: 18
جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:39
درجة الحرارة الصغرى:24
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