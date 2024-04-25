الخميس 25 أبريل 2024
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أخبار مصر

تصل لحد السيول، تحذير من الأمطار غدا بهذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية غدا على  سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق  على فترات متقطعة.

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كما تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا، وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية،معتدل على جنوب الصعيد


وتعاود  درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بدءا من غدا الجمعة  من 3:4 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوط للأمطار
درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24

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