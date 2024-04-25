رئيس نقابة السكة الحديد عن قطار الفردان: حلم القيادة السياسية بتنمية سيناء أصبح واقعا ملموسا

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، أن تطوير وتنمية سيناء الحبيبة كان حلما يراود القيادة السياسية، ولطالما حلم ونادي بذلك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأوضح فكري أن الحلم أصبح حقيقة وبان جليا أمام القاصي والداني، حيث تم افتتاح عدد من الأنفاق التي ربطت بين ضفتي القناة، كذلك إنشاء العديد من المصانع، متابعا: اليوم نشاهد أول قطار فاخر يعبر من فوق قناة السويس عبر كوبري الفردان ليربط قارتي أسيا وإفريقيا بعد أكثر من 50 عاما توقفت خلالها حركة القطار للضفة الشرقية من القناة.

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وقام اليوم أول قطار فاخر من أسوان مرورا بكوبري الفردان بالإسماعيلية متجها لمحطة بئر العبد بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

وبذلت هيئة السكة الحديد والعاملون بها مجهودا كبيرا أثناء العمل على تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلومتر.

فضلًا عن تطوير الوصلة من "بالوظة" حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط "بئر العبد العريش" بطول 80 كيلومترًا وإنشاء الكوبري المعدني الجديد بمنطقة الفردان.

كما وضعت الوزارة خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء، تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدًا لعبور القطارات أعلى قناة السويس من دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

وأنهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتي بئر العبد والقنطرة شرق، فيما يجري العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل جلبانة ورمانة.

كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع وإنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة المواطنين بهذه المناطق.