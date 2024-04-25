تزامنا مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء.. انطلاق أولى رحلات السكك الحديدية إلى أرض الفيروز.. وأبرز مزايا عودة حركة القطارات لأرض الأنبياء

قطار سيناء، تنطلق اليوم أولى رحلات السكك الحديدية إلي سيناء بعد انقطاع ما يقرب من نصف قرن من الزمان حيث قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير محطات القطارات بوسط وشمال سيناء بالإضافة إلى تطوير وازدواج كوبري الفردان وذلك تمهيدا لعودة رحلة القطارات إلى أرض الفيروز.

عودة حركة القطارات إلى سيناء بعد توقفها

عودة القطارات إلى سيناء،فيتو

مرور القطارات أعلى قناة السويس

وزارة النقل قامت بوضع خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء تتضمن على عمل تطوير شامل لمحطات القطارات بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدا لعبور القطارات أعلى قناة السويس دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

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تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد بطول 100

قامت الوزارة بتأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلو متر بالإضافة إلى تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإنشاء الكوبري المعدني جديد بمنطقة الفردان.

كوبري الفردان،فيتو

انتهاء أعمال تطوير محطات القطارات بسيناء

تضمنت أعمال تطوير المحطة على تحديد مسارات مُعينة لمرور الركاب ودخولهم إلى شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، كما تم تطوير المبنى الرئيسي للمحطة وأرصفة المحطة بعد أن تم سرقتها خلال ثورة 25 يناير.

وتخدم المحطات جلبانة وبالوظة وبئر العبد التي تم الانتهاء من أعمال تطويرها أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، وكافة التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء، ويربط كل المحاور الطولية بسيناء وتقوم بتنفيذ أعمال سكة حديد الفردان طابا شركات المقاولات المصرية الوطنية.

إنشاء محطة سكة حديد جديدة في العريش لخدمة الركاب

محطة بئر العبد،فيتو

وأنهت الشركة القابضة للطرق والكبارى أعمال تطوير الطريق الواصل بين الطريق الساحلي ومحطة بئر العبد ليصبح طريق مزدوج 3 حارات بكل اتجاه والقنطرة شرق وبالوظة كما تم استعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل جلبانة ورمانة، كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب بالإضافة إلى أنه سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع، بالإضافة إلى إنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

عودة كوبري الفردان إلى العمل بعد مرور سنوات على توقفه

تضمن مشروع قطار سيناء تطوير كوبري الفردان وإعادته مرة أخرى إلى الخدمة بعد مرور سنوات على توقفه، وشهدت الأيام الماضية أعمال التحميل التجريبي على الكوبرى، بعد أن تم الانتهاء من إعادة تأهيله بطول ٦٤٠ مترا ويتكون كوبري الفردان من جزئين بكمر متحركين تم إنشاؤه في ٢٠٠١ وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء، وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

الانتهاء من أعمال ازدواج كوبر الفردان أعلى قناة السويس

تضمنت أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها مؤخرا إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول ٣٢٠ مترا وإعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين في الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح وانشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات (مياه - كهرباء -إشارات) وإنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة .

وزير النقل: تشغيل قطار سيناء أصبح واقعًا وليس تخطيطًا

وزير النقل،فيتو

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية سابقة على أن تشغيل قطار سيناء أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.

كامل الوزير: مشروع تطوير كوبري الفردان فكرة الرئيس السيسي

وأشار وزير النقل إلى أن مشروع تطوير كوبري الفردان هي فكرة الرئيس السيسي أن قطار سيناء سيقوم من الفردان إلى بالوظة، ثم إلى شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، ليكمل طريقه إلى بئر العبد، مشيرًا إلى أن تشغيل القطار أصبح واقعًا وليس تخطيطًا، موضحًا أن القطار تم تجريبه من خلال مروره من على الكوبري المُقام على قناة السويس الغربية، والكوبري الآخر على قناة السويس الشرقية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك قطارا مخصصا للركاب وآخر للبضائع.

ومن المقرر أن يستخدم الخط فى الربط بين المنطقة الاقتصادية والموانئ البحرية ومناطق التصدير لنقل البضائع من موانئ مثل شرق بورسعيد ومواني المنطقة الاقتصادية إلى عمق وداخل البلاد.

مزايا عودة حركة القطارات إلى سيناء

تمثل عودة حركة القطارات إلى سيناء عائد كبير على الجانب الاقتصادي والأمني لواحدة من أهم المحافظات الحدودية المصرية أهمها:

- سهولة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات

- خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة

- المساهمة في توطين مجموعة من السكان داخل محافظ شمال سيناء

- توفير مجموعة من الخدمات الأساسية اللازمة لسكان المحافظة

- دعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء

- انخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى

- دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء

- تسهيل حركة التبادل التجاري بين محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة

- دعم حركة التجارة العربية داخل مصر من خلال المشاركة في خط التجارة العربي.

خبير النقل البري: تعمير سيناء موضوع غاية الأهمية وأمن قومي لمصر

اللواء عادل الخولي خبير النقل البري أكد لـ فيتو أن الخطوات التي تقوم بها مصر في استعادة قطار سيناء سوف يكون لها مردود كبير في تطوير سيناء، وتحديدا في المناطق التي يتم تنفيذ فيها خطوط السكة الحديد، حيث تسهم ربط شبكة السكك الحديدية في سيناء في زيادة حركة البضائع داخل سيناء ودعم المناطق العمرانية الجديد ودعم مخطط الدولة نحو توطين مجموعة من المواطنين داخل محافظة شمال سيناء.

خط السكة الحديد فردان طابا جزء من خط التجارة العربي

الجدير بالذكر أن خط السكة الحديد الفردان طابا يعتبر جزء من الممر اللوجيستي للعريش الذي سيتم مده باتجاه الشرق كجزء من طريق خط التجارة العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الأفريقية كما سيخدم المناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات السكك الحديدية، ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.