4 أشخاص يشعلون النار في جارتهم بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

لقيت فتاة من محافظة الفيوم مصرعها، على يد 4 أشخاص، انتقاما من أسرتها بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل جثتها إلى مستشفى أبشواي المركزي.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بمصرع فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها، بعد أن سكب عليها 4 أشخاص سائلا قابلا للاشتعال (بنزين)، وأشعلوا فيها النار، انتقاما من أسرتها بسبب خلافات الجيرة.

وتوجهت قوة إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني على منازل الطرفين، ونقل جثمان المجني عليها إلى مستشفى أبشواي المركزي.

Advertisements

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بساعة وأسباب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولى التحقيق.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

والقواعد العامة تقضي فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.