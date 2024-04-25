الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

4 أشخاص يشعلون النار في جارتهم بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

لقيت فتاة من محافظة الفيوم مصرعها، على يد 4 أشخاص، انتقاما من أسرتها بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل جثتها إلى مستشفى أبشواي المركزي.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بمصرع فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها، بعد أن سكب عليها 4 أشخاص سائلا قابلا للاشتعال (بنزين)، وأشعلوا فيها النار، انتقاما من أسرتها بسبب خلافات الجيرة.

وتوجهت قوة إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون أمني على منازل الطرفين، ونقل جثمان المجني عليها إلى مستشفى أبشواي المركزي.

Advertisements

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بساعة وأسباب الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولى التحقيق.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

والقواعد العامة تقضي فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

إزالة آثار انقلاب سيارة وانتظام حركة المرور على طريق الفيوم-القاهرة

محافظ الفيوم يناقش مخرجات مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية 2030

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الفيوم مركز يوسف الصديق مستشفى أبشواي المركزي قرية كحك ييشعلون النار في جارتهم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الجمعة 26-4-2024 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم: توصيل الخدمة بالمجان إلي 1500 من الأسر الأولي بالرعاية

إزالة آثار انقلاب سيارة وانتظام حركة المرور على طريق الفيوم-القاهرة

محافظ الفيوم يناقش مخرجات مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية 2030
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ترتب عليها خروج الجيش المصري من السودان واستقالة الحكومة، تفاصيل أخطر جرائم القرن (فيديو)

التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

مفاجأة حول مشاركة مروان عطية أمام مازيمبي الكونغولي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار بقائه حتى 2025.. أرقام تشافي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية