الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن

محافظ الفيوم يلتقي
محافظ الفيوم يلتقي رؤساء المدن الجدد، فيتو

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بحركة تنقلات موسعة لرؤساء المراكز والمدن، بهدف ضخ دماء جديدة، وتصعيد القيادات الشابة والنسائية، للمناصب القيادية، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محتوي حركة التنقلات

تضمن القرار، ندب أحمد شاكر عبدالخالق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، للعمل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، وندب خالد أحمد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت أحمد عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

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كما تضمن القرار، تصعيد مجموعة من الكوادر الشابة، والقيادات النسائية، حيث تم ندب  شيرين محمد محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون المدينة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، كأول سيدة تتولى منصب رئيس مدينة بمحافظة الفيوم، وسالم جمال سالم فتيح، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وهاني رجب فؤاد حسانين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

اجتماع تكليفات رؤساء المدن

وعقد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية الجديدة، للوقوف على خطة العمل خلال المرحلة القادمة، وآلية التعامل مع عدد من الملفات المهمة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بضرورة بذل أقصى جهد في عملهم، والاهتمام بالملفات اليومية مثل النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة السلع الغذائية بالشوادر والمحال التجارية، والتركيز على إنهاء ملفي التصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة.

وأشار محافظ الفيوم  إلى أن أهم ما يميز المرحلة المقبلة هو العمل الميداني والتواجد المستمر بين المواطنين بالشارع، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، تحت مظلة القانون والمصلحة العامة.

تعاون بين المراكز والمدن

كما طالب محافظ الفيوم رؤساء المدن، بضرورة تضافر الجهود، وتبادل الخبرات في التعامل مع الملفات الحيوية، مشددًا على ضرورة النزاهة ونظافة اليد، مؤكدًا أن العمل الحكومي تكليف وليس مجرد تشريف، والهدف الأكبر الذي نعمل جميعًا تحت مظلته هو خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

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