الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

شيرين محمود، أول سيدة تتولى رئاسة مجلس مدينة بالفيوم تكشف لـ فيتو خطتها لتطوير طامية

أول سيدة رئيس مدينة
أول سيدة رئيس مدينة بالفيوم، فيتو

كلف محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، شيرين محمد محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشؤون المدينة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، كأول سيدة تتولى منصب رئيس مدينة بمحافظة الفيوم.

 

ترويج المزارات السياحية لها الأولوية

وقالت شيرين في أول تصريح لها بعد تكليف المحافظ، إن مركز يوسف الصديق رغم أنه مركز نائي إلا أنه واعد جدًّا، ومن المراكز التي تتقبل عمليات التطوير،  خاصة أن المركز به كثير من المزارات السياحية، خاصة شلالات وادي الريان، ووادي الحيتان، وجبل المدورة، وبحر الرمال، وتحتاج هذه المزارات الي الترويج السياحي.

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وأضافت في تصريح خاص لفيتو، أن لديها خطة طموحة لتسويق سياحة صيد ومراقبة الطيور، خاصة في موسمي  الهجرة والعودة  مع بداية الربيع والخريف، كما أن قرية تونس تعد من أهم المزارات البيئية في مركز يوسف الصديق ولا ينقصها سوي التسويق الاحترافي، وسيكون هناك تواصل دائم مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وإدارة شئون البيئة والمحميات ومجلس مركز ومدينة يوسف الصديق.

 

العمل مع الجماهير

وتابعت: "أما عن العمل الجماهيري فلا يختلف من مركز لآخر فالخدمات المطلوبة للمواطنين لا تخلف، وتوجد في الشارع معظم الوقت لتلبية  مطالب يوسف الصديق، وإن كان المركز يحتاج إلى كثير من الخدمات سنضع لها خريطة أولويات حسب اعتماد موازنة المركز.

وأردفت: "المرأة قادرة علي تحقيق النجاح في أي مكان فقد شغلت منصب وزير ومحافظ، وحققت فيه نجاحات غير مسبوقة، وتجربتي في المحليات من رئيس قرية الي نائب رئيس مدينة ونائب رئيس عاصمة المحافظة منحني كثيرًا من الخبرات التي تساعدني في تطوير وتنمية مركز يوسف الصديق بشكل يرضي كل المواطنين من كل الفئات  والطبقات".

 

نداء لسيدات الفيوم

وطلبت شيرين من سيدات الفيوم أن لا تنظر إلى ما يقال عن ضعف المرأة أو غيره أو أن هذا العمل أو ذاك عمل ذكوري، فلا فرق بين الرجل والمرأة، بل بالعكس المرأة أكثر صبرًا وتحملًا للعمل الشاق، وعلى كل سيدة في الفيوم أن تجتهد وتجد وتصبر وستحقق كل أهدافها، فهذا وعد الحق، الذي لا يضيع أجر من يحسن العمل.

 

حركة المحليات

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارًا بحركة تنقلات موسعة لرؤساء المراكز والمدن، بهدف ضخ دماء جديدة، وتصعيد القيادات الشابة والنسائية، للمناصب القيادية، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

محتوى حركة التنقلات

تضمن القرار، ندب أحمد شاكر عبد الخالق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، للعمل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، وندب  خالد أحمد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت أحمد عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

كما تضمن القرار، تصعيد مجموعة من الكوادر الشابة، والقيادات النسائية، حيث تم ندب  شيرين محمد محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون المدينة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، كأول سيدة تتولى منصب رئيس مدينة بمحافظة الفيوم، وسالم جمال سالم فتيح، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وهاني رجب فؤاد حسانين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن

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