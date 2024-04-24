الإسماعيلي يعلن حل أزمة القيد بعد سداد مستحقات بن يوسف

أعلن نادي الإسماعيلي، رسميا حل أزمة منع النادي من القيد، بعد سداد مستحقات فخر الدين بن يوسف، لاعبه الدراويش السابق.

وقال الإسماعيلي في بيان نشره عبر صفحة النادي الرسمية على “فيس بوك”: "نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

بيان الإسماعيلي، فيتو

وأضاف: "النادي تمكن من إعادة فتح القيد رغم محاولات اللاعب ومحاميه لعدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبلغا إضافيا على المبلغ الذي صدر به الحكم، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار".

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وشدد الإسماعيلي في بيانه على أحقية النادي في قيد أي لاعب بقائمة الفريق.وتابع: "يؤكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا".

وأتم: "يشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامي السويسري المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي".

وكان الإسماعيلي تعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم للاتحاد السكندري الأنجولي بنجامين بواتينج في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم أدرك محمد بيومي هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 39.

جاء هدف الاتحاد السكندري الأول بعدما استغل مابولولو خطأ اللاعب محمد نصر وتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس أحمد عادل عبد المنعم بمهارة وأرسل عرضية أرضية قابلها بواتينج بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 30 أهدر عمر الوحش فرصة هدف، بعدما سدد كرة مقوسة بعد تنفيذ الضربة الحرة كادت ان تعانق الشباك ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 39 جاء نجح محمد بيومي في تسجيل هدف التعادل للإسماعيلي، وجاء الهدف بعد تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء قابلها محمد بيومي بتسديدة على يسار الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

شهد الشوط الثاني ضغط هجومي مكثف من قبل الإسماعيلي، وسيطر على مجريات المباراة، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة، كانت كفيلة بإهداءهم الثلاث نقاط لولا تألق حارس مرمى الاتحاد،

وأهدر مابولولو فرصة هدف مؤكد في الدقيقة (90+5) لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المصري

وبدأ الاتحاد السكندري مباراته أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب - إسلام أبو سليمة - مصطفى ابراهيم - هشام صلاح

الوسط:- عمر الوحش عمرو صالح - ناصر ناصر

الهجوم: أحمد عادل ميسي - كريستوفاو مابولولو - بنجامين بواتنج

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - مورو ساليفو - عبد الغني محمد - شريف رضا - بلال السيد - أحمد عيد - فان ديريك

فريق الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

أما الإسماعيلي، فبدأ إيهاب جلال المدير الفني للدراويش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد دسوقي - محمد نصر - حاتم سكر

الوسط: - هشام محمد - محمد مخلوف - محمد بيومي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج

ويلعب أحمد الشيخ أساسيا لأول مرة في تشكيل الدراويش منذ انضمامه للفريق قادما من الاتحاد السكندري يناير الماضي.

ونجح الشيخ خلال 3 مباريات شارك فيهم كبديل في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي - عبد الكريم مصطفى - محمد حسن - محمد عبد السميع - عصام صبحي - حسن صابر - عبد الله حسني - مروان حمدي - اريك تراوري

وتمثل مباراة اليوم قمة جماهيرية كبيرة بين فريقين لهم تاريخ كبير كرويا.

ترتيب الإسماعيلي والاتحاد في الدوري المصري

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد فريق الإسماعيلى إلى 1 نقطة في المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 19 لقاء فاز فى أربع مواجهات وتعادل فى سبع مباريات، بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباك الدراويش 22 هدفا.

فى المقابل، رفع فريق الاتحاد السكندرى إلى 29 نقطة في المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز