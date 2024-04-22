الدوري المصري، "شيخ" الإسماعيلي يحصد جائزة أفضل هدف بالجولة 18 (فيديو)

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز أحمد الشيخ لاعب النادي الإسماعيلي بجائزة أفضل هدف بالجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد الشيخ هدف الإسماعيلي الوحيد في لقاء الفريق ونظيره زد في الدقيقة 72 بمباراة الفريقين بالدوري المصري.

أفضل هدف بالجولة الثامنة عشر بالدوري

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"مهارة في الاختراق روعة في الإنهاء هدف أحمد الشيخ يفوز بأفضل هدف في الجولة 18"



مباراة الإسماعيلي وزد

وفاز فريق زد إف سي على مضيفه الإسماعيلي 2-1، سجل أحمد الصغيري هدف زد الأول في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 44 أضاف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني.

بينما سجل أحمد الشيخ هدف الإسماعيلي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 72.

وحصد مصطفى سعد ميسي نجم فريق زد إف سي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والتي جرت مساء الخميس الماضي، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد ضد الجونة.. 4 عصرًا

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى.. 7 مساءً

الداخلية ضد مودرن فيوتشر.. 7 مساءً



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

فاركو ضد المصري البورسعيدى.. 7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبى..4 عصرًا

بيراميدز ضد البنك الأهلى..7 مساءً

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

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حكام مباريات اليوم بالدوري المصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

زد اف سي ضد الجونة

احمد جمال حكما للساحة ويعاونه كلا من وائل شعبان مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني ومحمد العتباني حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفي عثمان حكم فيديو مساعد.

الداخلية ضد فيوتشر

أحمد حمدي حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد بكر مساعد أول وأحمد عبدالمنعم شعبان مساعد ثاني وعاطف حسين حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو" حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.

الاتحاد ضد الإسماعيلي

أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول واسامة عبداللطيف مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.