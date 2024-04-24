الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

بعد اقتناع الفيفا بموقف الإسماعيلي، فتح باب قيد اللاعبين بالنادي

المهندس نصر أبو الحسن،
المهندس نصر أبو الحسن، فيتو

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، فى إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من الفيفا. 

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اقتناع الفيفا بصحة موقف الإسماعيلي 

وتمكن المجلس من إعادة فتح القيد، رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار. 

وأكد مجلس إدارة النادي، أحقية النادي الآن قيد أي لاعب بقائمة الفريق. 

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متابعة المجلس لكافة القضايا 

كما أكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا. 

وشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامي السويسري المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي.

الخميس.. الإسماعيلي يلاقي القناة وديا 

وعلى صعيد أخر يواجه فريق الكرة الأول بالنادي، غدا الخميس، نظيره القناة وديا، على ملعب الأخير. 

وتأتي مواجهة الفريق للقناة استعدادا لملاقاة الأهلي، المقرر لها 1 مايو المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن إيهاب جلال، لتجهيز اللاعبين بالشكل المثالي واستغلال الحالة الفنية والبدنية الرائعة التي ظهروا عليها خلال مباراة الاتحاد، من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وكان عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي قد توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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