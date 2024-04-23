الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

المقاطعة مستمرة، أسواق الأسماك خالية من المواطنين في الإسكندرية (صور)

أسواق الأسماك خالية
أسواق الأسماك خالية من المواطنين في الإسكندرية، فيتو

لم تسلم الأسواق بمحافظة الإسكندرية من حملات المقاطعة لجميع أنواع الأسماك، والتي دشنت من قبل المواطنين بمحافظة بورسعيد أمس وأطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعنوان " خليها تعفن ".

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فيتو أجرت بثا مباشرا لمتابعة حملة المقاطعة من قبل المواطنين في أسواق الإسكندرية وبالتحديد بحلقة السمك بمنطقة بحري والتي يتواجد بها الكثير من الصيادين وتجار الأسماك.

 

وقال حسن محمد أحد الباعة بحلقة السمك، إن عزوف المواطنين عن شراء الأسماك والتوافد على الأسواق تسبب في حالة من الركود التام فى حلقة الأسماك بسبب حملة المقاطعة والتي تمت تدشينها من قبل المواطنين بعدم الشراء يرجع ذلك بسبب ارتفاع بعض الأسعار للأسماك وعدم قدرة المواطن على الشراء.

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وأضاف محمود إبراهيم بائع الأسماك، أن هناك ارتفاع بسيط للأسماك عما قبل وهو لا يتناسب مع احتياجات المواطن لتلبية متطلبات حياته اليومية مضيفا أنه عزوف المواطنين عن الشراء والإقبال على الأسواق يتسبب في أضرار وخسائر كبير على الصيادين والعاملين التي تنتظر أجرها اليومي.

 

 

وأوضحت صفاء على ربة منزل، أن ارتفاع الأسعار للأسماك بهذه الطريقة لا يتناسب مع محدودي الدخل وعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الخاصة، مضيفا أن لابد من استمرار تدشين الحملة على كافة المحافظات لحين تقليل الأسعار والعودة لشراء الأسماك.

 

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الاسكندرية اسماك حلقه السمك

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