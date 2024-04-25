مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)
لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 8 أشخاص أخرين معظهم بإصابات حرجة فى حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى.
وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث مرورى ووفيات ومصابين بالكيلو 71 بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل (تريلا) وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن 3 وفيات و8 مصابين معظمهم إصابات حرجة، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج.
ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال الشهود والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، وجارى رفع آثار الحادث من الطريق.
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