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حوادث

ضبط سائق وعاطل لسرقتهما سور الطريق الدائري في الجيزة

ضبط سائق وعاطل لسرقتهما
ضبط سائق وعاطل لسرقتهما سور الطريق الدائري في الجيزة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (سائق، عاطل – مقيمان بالجيزة) لقيامهما بسرقة سور حديدى بالطريق الدائرى بالجيزة باستخدام سيارة ربع نقل قيادة أحدهما، وبحوزتهما "فرد خرطوش – سلاح أبيض"، واعترفا ببيع المسروقات لأحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه"، وبحوزته (26) قطعة حديدية مختلفة الأحجام. 

ضبط سائق وعاطل لسرقتهما سور الطريق الدائري في الجيزة 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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الطريق الدائري بالجيزة الطريق الدائري سرقة سور حديدى مركز شرطة كرداسة وزارة الداخلية

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