واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية بمختلف المحافظات.

خلال 24 ساعة.. تحرير 16965 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16965 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 577 مخالفة السير بدون تراخيص، 19 دراجة نارية مخالفة، 9358 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 11 مخالفة موقف عشوائى، 365 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات شروط التراخيص.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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