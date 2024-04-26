أبرزها التدخين والكوليسترول، أعراض وأسباب انسداد الشرايين

تقطع الشرايين المسدودة إمدادات الدم في مختلف انحاء الجسم، وتظهر الأعراض طبقًا للموقع الذي يحدث فيه الإنسداد.

ويتعم حمل الأكسجين والمواد الغذائية إلى كل خلية موجودة في الجسم من عبر الشرايين، وتختلف شدة الأعراض التي قد يواجهها المريض عند انقطاع الإمدادات لإي سبب من الأسباب، وقد تموت بعض الأنسجة والأجهزة بينما تتحمل الأخرى وتتجدد وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

انسداد الشرايين، فيتو

الأعراض المبكرة لانسداد الشريان

يكون القلب هو أول ما يخطر في ذهن الشخص عندما يفكر في انسداد الشرايين، ويأتي ذلك نتيجة لكون مرض الشريان التاجي هو أكثر أمراض القلب شيوعًا، والذي يحدث بسبب ضيق الشرايين التي تزود القلب بالدم أو انسدادها تمامًا بمرور الوقت، والذي يحدث غالبًا نتيجة لتراكم الدهون التي تسبب اللويحات.

Advertisements

وتعد السكتة الدماغية أحد أكثر أنواع انسداد الشرايين شيوعًا والذي يحدث لنفس سبب الشريان التاجي ولكن في الأوعية التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين بدلًا من القلب.

يمكن أن تموت أنسجة القلب والدماغ بسرعة بدون الأكسجين، مما يؤدي إلى تلف دائم، وعادةً ما يؤدي انسداد الشرايين التاجية إلى نوبة قلبية بينما يمكن أن تسبب السكتة الدماغية أعراضًا عصبية.

أعراض انسداد الشريان التاجي

تشمل أعراض الشريان التاجي المسدود ما يلي:

ألم في الصدر يمتد إلى الرقبة أو الفك أو الذراع أو الظهر

التعرق

ضيق في التنفس

دوخة

الإغماء (فقدان الوعي المفاجئ)

أعراض انسداد الشريان الدماغي

قد تشمل أعراض انسداد الشرايين الدماغية ما يلي:

تدلى الوجه

كلام غير واضح

مشاكل التوازن

تغييرات الرؤية

فقدان الوعي

أعراض السكتة الدماغية محددة جدًا لمنطقة معينة من الدماغ حيث انقطع تدفق الدم، ووبمجرد تلف هذه الأنسجة، لا يمكن استعادة الوظيفة في تلك المناطق.

وانسداد الشرايين في مناطق أخرى من الجسم ينتج عنه أعراض خاصة بالمناطق، على سبيل المثال يمكن أن يسبب انسداد الشريان المحيطي تورمًا في القدمين والساقين، بينما يسبب انسداد الشريان الشبكي تغيرات في الرؤية.

وتشمل الأعراض غير العادية التي قد تظهر ما يلي:

تغيرات في لون البشرة

تغيرات في التبول

ألم في الظهر

برودة اليدين أو القدمين

الضعف الجنسي لدى الرجال

وتعد الأعراض الأتية من الحالات التي تستدعي عناية طبية فورية:

ألم الصدر

ضيق التنفس

فقدان الوعي

اسباب انسداد الشرايين ومن المعرض لخطر الإصابة؟

ارتفاع الكولسترول في الدم، فيتو

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بانسداد الشرايين.

الكوليسترول عبارة عن دهون تدور في الدم ويمكن أن تتراكم على جدران الشرايين والأوردة، ومع تراكم الكوليسترول والمواد الأخرى على جدران الأوعية الدموية تصبح المساحة التي يمكن أن يمر منها الدم أصغر فأصغر ختي يمكن أن تصبح الأوردة أو الشرايين مسدودة تمامًا.

وللوراثة والتاريخ العائلي دورًا كبيرًا في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع نسبة الكوليسترول.

يمكن لبعض العوامل الأخرى أن تزيد من خطر الإصابة بانسداد الشريان، الامثله تشمل:

التدخين

تناول نظام غذائي غني بالدهون أو عالي الكوليسترول

العيش بأسلوب حياة مستقر

عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

وجود زيادة في الوزن أو السمنة