الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الصحة تعلن حصول 7 مستشفيات على جوائز منظمة الجلطة الدماغية العالمية.. وانتهاء 97.1% من إجمالي قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية العاجلة بالغربية

وزارة الصحة والسكان،
وزارة الصحة والسكان، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 7 وحدات لإذابة الجلطة الدماغية، في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، على إشادات وجوائز من منظمة الجلطة الدماغية العالمية World Stroke Organization، نظرًا لجهودهم وتميزهم خلال الربع الثالث من عام 2023.

 

الجائزة الـ«دايموند» ذات التقدير الأعلى

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مستشفيي (كفر الدوار العام، وصدر دمنهور) حصلا على الجائزة الـ«دايموند» ذات التقدير الأعلى، وفازت مستشفى إيتاي البارود، بالجائزة البلاتينية، بينما حصلت مستشفى رشيد، على الجائزة الذهبية، موضحا أن هذه المستشفيات، تُعد من منشآت قطاع الطب العلاجي المتميزة بمحافظة البحيرة.

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 ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هذا التكريم يأتي للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا أن القطاع الطبي بالبحيرة، حريص على توفير دورات تدريبية لكافة الفرق الطبية، بهدف رفع كفائتهم ومهاراتهم الطبية، ومواكبة أحدث الأساليب العلاجية عالميًا.

يُذكر أن عدد المنشآت الفائزة من الدولة المصرية، يبلغ 13 مستشفى، بينهم معهد ناصر، والمنصورة الدولي، وشبين الكوم التعليمي، التابعين لوزارة الصحة والسكان، وعين شمس الجامعي، وعين شمس التخصصي، وبني سويف الجامعي، المنوفية الجامعي، بنها الجامعي، بالإضافة إلى 4 مستشفيات بمحافظة البحيرة.

 

قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة

 كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنهاء 97.1% من إجمالي قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة في محافظة الغربية، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة» وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عقب زيارته للمحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي تم علاجها عقب زيارة الوزير وحتى 26 أكتوبر الماضي، بلغت 3 آلاف و536 حالة مرضية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تم بالتعاون مع جميع مقدمي الخدمات الطبية بالمحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية، إن 4 مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية، نجحت في علاج 354 حالة مرضية، عقب زيارة وزير الصحة، كما نجحت مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة في علاج 626 حالة مرضية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفيات التابعة للتأمين الصحي قدمت خدمات مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة لـ927 حالة مرضية.

وتابع الدكتور أسامة بلبل، أن المستشفيات الجامعية عالجت 427 حالة مرضية من قوائم الانتظار، فيما تم علاج 702 حالة من قوائم الانتظار في المستشفيات الخاصة، و18 حالة مرضية من خلال مستشفى طنطا العسكري.

 

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