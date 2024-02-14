إنقاذ حياة ثلاث سيدات بوحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفي بالبحيرة

نجح مستشفي إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، في سابقةٍ من نوعها تحدث بالمستشفى، في إنقاذ ثلاث سيدات بوحدة إذابة الجلطة الدماغية فى أقل من ٧٢ ساعة، حيث تم دخول ثلاث سيدات من الدلنجات وكوم حمادة إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، تتراوح أعمارهن بين ٤٩ سنة و٦١ سنة و٧٠ سنة.



وتم الكشف عليهن من خلال الفريق الطبي، وبعد الفحص والإطلاع على الأشعة المقطعية، تبين وجود جلطات بالمخ، وعلي الفور تم التنسيق بوحدة اذابة الجلطة بالمستشفى، وتم التعامل مع الحالات وحجزهن بوحدة إذابة الجلطة الدماغية بالمستشفي وتم بدء اعطائهن الحقنة المذيبة للجلطة.



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تم خروج حالة بصحة جيدة، والحالتان الأخريان مستقرتان وبحالة جيدة وتحت الملاحظة في وحدة اذابة الجلطة، وكان ذلك تحت اشراف الدكتور إسلام أبو زيد مدير مستشفى ايتاي البارود والفريق الطبي المعاون لسيادته.

أشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود الفريق الطبي الذى ساعد على إنقاذ المريضات الثلاثة، ووجه الشكر للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور إسلام أبو زيد مدير المستشفى، ولجميع العاملين بوحدة اذابة الجلطة الدماغية، وأوضح أن الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة، لتقديم وتوفير خدمات طبية فى كافة التخصصات، وخاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والموضوعات الطارئة.



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