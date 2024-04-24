الأربعاء 24 أبريل 2024
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صحة ومرأة

فوائد الزبيب، يعالج الأنيميا ويقوى عضلة القلب ويخفف التوتر

فوائد الزبيب، فيتو
فوائد الزبيب، فيتو

فوائد الزبيب، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة وعادة يقدم ضمن ياميش رمضان لأنه يستخدم فى حشوات الحلوى وكذلك يستخدم فى الطهى.

وفوائد الزبيب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة فهو عبارة عن عنب مجفف ويحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مايجعله مهم فى تقوية المناعة ومقاومة الأمراض.

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أنواع الزبيب

وأضاف السيد، أن الزبيب له أنواع عديدة على حسب أنواع العنب مثل العنب الأخضر والأحمر والأسود وهكذا وجميع أنواع الزبيب لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الزبيب 

وتابع، أن الزبيب له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

فوائد الزبيب، فيتو 

فوائد الزبيب 

وأوضح اخصائي التغذية العلاجية، أن من فوائد الزبيب، التى تدفعنا لتناوله:-

  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد كما أنه يساعد فى إنتاج خلايا الدم الحمراء.
  • يقوى عضلة القلب ويحمي الشرايين من الدهون الضارة لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • يساعد فى تخفيف حدة التوتر والقلق ويهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.
  • يعمل على مد الجسم بالطاقة.
  • يحافظ على مستوى السكر بالدم ولكن دون إفراط حيث يجب على مرضى السكر تناوله ولكن بكميات قليلة لأنه عالي السكريات والسعرات الحرارية ولكن الألياف الموجودة به والعناصر المهمة تجعله مهم لمرضى السكري.
  • يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على الألياف ولكن ذلك في حالة تناوله بكميات قليلة، ويعالج النحافة في حالة تناوله بكثرة.
  • يقوى العضلات ويمنع الشد العضلي وبالتالى مهم للرياضيين.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.
  • يساعد في خفض الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يحسن المزاج ويساعد فى مقاومة الاكتئاب.
  • ينشط المخ ويرفع من معدلات التركيز.
  • يساعد في علاج الالتهابات بالجسم خاصة التهابات الأسنان واللثة لاحتوائه على مواد كيميائية تقاوم البكتيريا.
  • يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.
  • يحمى من الإصابة بهشاشة العظام.
  • يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
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الزبيب فوائد الزبيب عناصر غذائية مهمة موجودة في الزبيب الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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