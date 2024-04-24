فوائد التوت الأسود، لصحة المفاصل والدماغ والجهاز الهضمي

فوائد التوت الأسود، للصحة عديدة وهامة، فيعد التوت الاسود من الفواكه اللذيذة والمغذية، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله مصدرًا غنيًا بالفوائد الصحية.



فوائد التوت الاسود للصحة



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن التوت الأسود المعروف أيضًا باسم التوت الأمريكي الأسود أو التوت البري الأسود، مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تُقدم العديد من الفوائد الصحية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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تعزيز صحة الدماغ: يحتوي التوت الأسود على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف، كما أنه يُحسّن من وظائف الدماغ والذاكرة.

تعزيز صحة القلب: يساعد التوت الأسود على خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من السرطان: تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود على محاربة الجذور الحرة، التي تلعب دورًا في الإصابة بالسرطان.

تنظيم سكر الدم: يُساعد التوت الأسود على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تنظيم الجهاز الهضمي: يحتوي التوت الأسود على الألياف التي تُساعد على تحسين الهضم، ومنع الإمساك.

تعزيز صحة الجلد والعينين: يحتوي التوت الأسود على فيتامين سي، وهو ضروري لصحة الجلد والعينين.

تقليل الالتهاب: يحتوي التوت الأسود على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيتك، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، بما في ذلك الالتهاب المرتبط بأمراض المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل التنكسي.

تخفيف آلام المفاصل: أظهرت بعض الدراسات أن تناول التوت الأسود قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل وتحسين وظيفتها لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

التوت الاسود للصحة

حماية الغضروف: قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود على حماية غضروف المفاصل من التلف الناتج عن الالتهاب والجذور الحرة.

تحسين صحة العظام: يحتوي التوت الأسود على فيتامين ك وفيتامين ج، وهما مغذيان ضروريان لصحة العظام. قد يساعد فيتامين ك في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

زيادة المرونة: قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود على تحسين مرونة المفاصل وزيادة نطاق الحركة.

غني بالألياف: يحتوي التوت الأسود على نسبة عالية من الألياف.

تلعب الألياف دورًا هامًا في تنظيم حركة الأمعاء، وتُساعد على منع الإمساك.

كما تُساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

غني بمضادات الأكسدة: يحتوي التوت الأسود على مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين والفيتامين C.

تُساعد مضادات الأكسدة على حماية خلايا المعدة من التلف.

كما قد تُساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.

