الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد التوت الأسود، لصحة المفاصل والدماغ والجهاز الهضمي

فوائد التوت الاسود،
فوائد التوت الاسود، فيتو

فوائد التوت الأسود، للصحة عديدة وهامة، فيعد التوت الاسود من الفواكه اللذيذة والمغذية، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله مصدرًا غنيًا بالفوائد الصحية. 
 

فوائد التوت الاسود للصحة
 

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن التوت الأسود المعروف أيضًا باسم التوت الأمريكي الأسود أو التوت البري الأسود، مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تُقدم العديد من الفوائد الصحية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

Advertisements

 

تعزيز صحة الدماغ:  يحتوي التوت الأسود على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف، كما أنه يُحسّن من وظائف الدماغ والذاكرة.

تعزيز صحة القلب:  يساعد التوت الأسود على خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من السرطان:  تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود على محاربة الجذور الحرة، التي تلعب دورًا في الإصابة بالسرطان.

تنظيم سكر الدم:  يُساعد التوت الأسود على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تنظيم الجهاز الهضمي:  يحتوي التوت الأسود على الألياف التي تُساعد على تحسين الهضم، ومنع الإمساك.

تعزيز صحة الجلد والعينين: يحتوي التوت الأسود على فيتامين سي، وهو ضروري لصحة الجلد والعينين.

تقليل الالتهاب: يحتوي التوت الأسود على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيتك، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، بما في ذلك الالتهاب المرتبط بأمراض المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل التنكسي.

تخفيف آلام المفاصل: أظهرت بعض الدراسات أن تناول التوت الأسود قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل وتحسين وظيفتها لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

التوت الاسود للصحة

حماية الغضروف: قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود على حماية غضروف المفاصل من التلف الناتج عن الالتهاب والجذور الحرة.

تحسين صحة العظام: يحتوي التوت الأسود على فيتامين ك وفيتامين ج، وهما مغذيان ضروريان لصحة العظام. قد يساعد فيتامين ك في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

زيادة المرونة: قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود على تحسين مرونة المفاصل وزيادة نطاق الحركة.

غني بالألياف: يحتوي التوت الأسود على نسبة عالية من الألياف.
تلعب الألياف دورًا هامًا في تنظيم حركة الأمعاء، وتُساعد على منع الإمساك.
كما تُساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

غني بمضادات الأكسدة: يحتوي التوت الأسود على مضادات الأكسدة القوية مثل الأنثوسيانين والفيتامين C.
تُساعد مضادات الأكسدة على حماية خلايا المعدة من التلف.
كما قد تُساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.
 

فوائد القرفة، لتنظيم السكر في الدم وخفض الكوليسترول

فوائد الأناناس لتحسين الهضم وعلاج مشاكل البشرة في الحر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد التوت الاسود فوائد التوت الاسود لتقوية المناعة فوائد التوت الاسود للصحة التوت الاسود لصحة عينيك التوت الاسود يحارب السرطان

مواد متعلقة

فوائد الكنتالوب، لصحة الجهاز الهضمي وترطيب الجسم

فوائد الحرنكش، فاكهة غنية بالعناصر المهمة يجب تناولها

ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

المروحة السقف بـ 2500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

البيض يتراجع 8 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالتعدي على حقوق الغير

المزيد
الجريدة الرسمية