فوائد لبان الدكر للبشرة، لتفتيحها وعلاج حب الشباب

فوائد لبان الدكر للبشرة، عديدة ويكاد يصلح جميع مشاكل البشرة على الإطلاق، واللبان الذكر هو مادة صمغية يستخرج من شجرة اللبان، وهو غني بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة للصحة، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة؛ التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهو ما أكدته خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج.

وأضافت أن فوائد اللبن الدكر للبشرة، ترجع إلى ما يحتوي عليه أيضا من مضادات الالتهابات؛ التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وكذلك لاحتواءئه على الكولاجين؛ وهو بروتين يعطي الجلد قوته ومرونته.

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فوائد اللبان الدكر للبشرة

وأشارت خبيرة العناية بالبشرة، الى أن فوائد لبان الدكر للبشرة ترجع إلى هذه المركبات المفيدة، ومن أهم هذه فوائد اللبان الذكر للبشرة ما يلي:

تبييض البشرة وتفتيح لونها

يساعد لبان الدكر على تقشير خلايا الجلد الميت وتجديدها، مما يساعد على تبييضها وتفتيحها. كما أنه يساعد على إزالة البقع الداكنة والكلف الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو التقدم في العمر.

علاج حب الشباب

يساعد لبان الذكر على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات التي تصاحب حب الشباب.

علاج علامات الشيخوخة

يساعد لبان الذكر على تحسين مرونة الجلد وتقويته، مما يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

علاج الجروح والندوب

يساعد لبان الذكر على تنظيف الجروح ومنع العدوى، كما أنه يساعد على تسريع عملية الشفاء ومنع ظهور الندوب.

واستعرضت خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لبان الذكر للعناية بالبشرة:

قناع لبان الذكر للتبييض

يخلط ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، ويوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.

غسول لبان الذكر لعلاج حب الشباب

يخلط ملعقة صغيرة من لبان الذكر المطحون مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ويستخدم الخليط لغسل الوجه مرتين يوميًا.

كريم لبان الذكر لشد البشرة

يخلط ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ويوضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.

اللبان الدكر وفوائده

فوائد اللبان الدكر للصحة

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد اللبان الذكر للصحة، تعتمد على ما يحتوي عليه من مجموعة من المركبات الكيميائية المفيدة للجسم، والتي تستعرضها في السطور التالية:

المواد المضادة للالتهابات: تساعد هذه المواد على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يساهم في علاج العديد من الأمراض، مثل: التهاب المفاصل، والتهاب الشعب الهوائية، والتهابات اللثة.

المواد المضادة للأكسدة: تساعد هذه المواد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، مثل: السرطان، وأمراض القلب، والسكري.

المواد المنشطة للجهاز الهضمي: تساعد هذه المواد على تحسين عملية الهضم، وزيادة امتصاص العناصر الغذائية.

المواد المهدئة للأعصاب: تساعد هذه المواد على تحسين المزاج، وتقليل التوتر والقلق.

وتستعرض فيما يلي أهم فوائد اللبان الذكر:

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد اللبان الدكر على تحسين عملية الهضم، وزيادة امتصاص العناصر الغذائية، وذلك بسبب احتوائه على مواد مضادة للالتهابات، ومواد منشطة للجهاز الهضمي. كما يساعد اللبان الدكر على علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: الإمساك، والتهاب القولون، ومرض كرون.

علاج التهاب المفاصل

يساعد اللبان الدكر على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يساهم في علاج التهاب المفاصل، والتهابات المفاصل الروماتويدي.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي

يساعد اللبان الدكر على علاج مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الحلق، ونزلات البرد، والسعال.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد اللبان الدكر على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة الدماغ

يساعد اللبان الدكر على تحسين وظائف الدماغ، وزيادة الذاكرة والتركيز.

تعزيز المناعة

يساعد اللبان الدكر على تعزيز المناعة، ومقاومة الأمراض.