أنيميا البحر المتوسط، الأسباب والأعراض وطرق العلاج

أنيميا البحر المتوسط، من الأمراض التى تنتشر فى دول حوض البحر المتوسط وللأسف لنا أعراض خطيرة وتهدد صحة الصغار.

وأنيميا البحر المتوسط، من الأمراض التى قد تتشابه اعراضها فى البداية مع أمراض أخرى مايؤخر التشخيص ويؤثر بالسلب على صحة الطفل.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، تعد الأنيميا بوجهٍ عام من الأمراض المنتشرة، ويدل على ذلك إصابة قرابة 30 % من سكان العالم بالأنيميا، وترتفع نسبة الإصابة في الدول النامية، لكن هذا لا ينفي وجود الأنيميا في الدولة المتقدمة بشكلٍ كبير، وتتعدد أنواع الأنيميا نتيجة تنوع أسبابها، وأشهر أنواع الأنيميا هي أنيميا البحر المتوسط أو الثلاسيميا.

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أعراض أنيميا البحر المتوسط

وأضاف عبد الحميد، أن أنيميا البحر المتوسط مرض وراثي يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء، وينتج عن ذلك انخفاض عددها ويصبح حجم خلايا الدم الحمراء متناهي الصغر، وتتفاوت الأعراض بإختلاف نوع أنيميا البحر المتوسط التي يعاني منها المريض، لكن لاتظهر الأعراض عادة لدى معظم الأطفال قبل عمر الـ6 أشهر، لأن الأطفال في بداية حياتهم يكون لديهم ما يعرف باسم الهيموجلوبين الجنيني، ثم يُستبدل بالهيموجلوبين الطبيعي ومن ثم تبدأ الأعراض في الظهور، ومنها:

شحوب واصفرار الجلد.

الإرهاق والنعاس.

آلام الصدر.

برودة الأطراف.

انقباضات الساق.

زيادة ضربات القلب.

صعوبة التنفس.

تأخر النمو.

سوء التغذية.

الصداع.

دوار الرأس.

زيادة فرصة الإصابة بالعدوى.

أنيميا البحر المتوسط، فيتو

طرق تشخيص أنيميا البحر المتوسط

وتابع، تظهر أعراض أنيميا البحر المتوسط على الأطفال المصابين في عمر عامين على أقصى تقدير، بينما قد لا يكتشف الأشخاص الحاملين للجين هذا الأمر، إلا عندما يُشخص أحد الأبناء بذلك، تتأكد الإصابة بأنيميا البحر المتوسط عن طريق هذه التحاليل:

صورة الدم الكاملة: يوضح هذا التحليل نسبة الهيموجلوبين في الدم، كما يوضح مستوى وحجم كرات الدم الحمراء في الدم.

قياس عدد الكريات الشبكية: يعمل هذا التحليل على معرفة معدل تكوين وإنتاج الكرات الحمراء من النخاع.

قياس نسبة الحديد: يُستخدم لمعرفة سبب الأنيميا إن كانت بسبب نقص الحديد أو أسباب أخرى.

اختبارات جينية: قد نلجأ إلي هذا الاختبار لاكتشاف وجود الجينات المسببة لأنيميا البحر المتوسط.

اختبارات ما قبل الولادة: يمكن فحص عينة من السائل المحيط بالجنين لاكتشاف إذا كان سيعاني من أنيميا البحر المتوسط أم لا.

علاج أنيميا البحر المتوسط

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن العلاج يكون على حسب نوع وشدة الحالة، ومن أنواع علاج أنيميا البحر المتوسط:-

نقل الدم

تنقية الجسم من الحديد

حمض الفوليك، حيث يساعد حمض الفوليك في بناء خلايا الدم الحمراء

زراعة النخاع

التدخل الجراحي لعلاج أي عيوب في العظام

العلاج الجيني

مخاطر الإصابة بأنيميا البحر المتوسط

واضاف استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن تراكم الحديد في الجسم نتيجة تكرار مرات نقل الدم، قد يضر بأعضاء الجسم مثل الكبد إذ يزيد من نسبة الإصابة بالتهاب الكبد والتليف، كما يؤثر على القلب فيمكن أن يصاب اضطراب النظم أو توقف عضلة القلب، كما يؤثر الحديد المتراكم كذلك على الغدد الصماء بشكل عام خاصة الغدة النخامية فهي شديد التحسس تجاه ذلك، مما قد يؤثر على عملها فيصاب الطفل بتأخر النمو والبلوغ، كما أن ذلك يزيد من نسبة إصابة الطفل بداء السكري عند الكبر، واضطرابات الغدة الدرقية، ومهاجمة الجهاز المناعي لخلايا الدم المنقولة كرد فعل غير مبرر، ومحاولة تدميرها، هذا غير تضخم الطحال، وتشوهات العظام، لذا يجب عدم إهمال العلاج والمتابعة المستمرة مع الطبيب المختص.