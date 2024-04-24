الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء وطريقة تخزينها

الفاصوليا الخضراء
الفاصوليا الخضراء المطبوخة، فيتو

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من الوصفات المصرية التي اعتادت الست المصرية أن تصنعها لأسرتها، مع اللحم أو الفراخ والأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، وتعد الفاصوليا الخضراء من اصناف الخضروات عالية القيمة الغذائية، وتتميز بفوائدها الصحية العديدة والمذهلة، وطريقة عمل الفاصوليا الخضراء سهلة، ولا تحتاج لجهد.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.

 

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء

نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة

نصف كيلو طماطم معصورة

Advertisements

بصلة متوسطة مفرومة

ملح وفلفل

فصين ثوم مهروسين

معلقتين زيت دوار الشمس

 

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

 

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.

عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.

ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.

كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.

عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

 

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء

 

يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على انار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".

بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.

ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

 

طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء زي المطاعم

سلطة الفاصوليا الخضراء

وتقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء، زي الجاهزة، التي تقدم في المطاعم، والتي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك، أو في العزومات، وفي أسرع وقت.

 

مكونات عمل سلطة الفاصوليا الخضراء

 

فاصوليا خضراء مسلوقة

بصل احمر شرائح

فلفل احمر شرائح

فلفل اصفر شرائح

فصوص ثوم

عصير ليمون

فلفل اسود

خل – ملح

سكر

 

طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء

 

نسلق الفاصوليا في ماء مغلي على النار، مع كمية من السكر، فقط لمدة 5 دقائق.

وبعد ذلك ننشل الفاصوليا من الماء الساخن، ونضعها بسرعة في وعاء به ماء مثلج، ويمكن أن نضع فيه قطع من الثلج، للحفاظ على لون الفاصوليا الاخضر، وكذلك على قوامها المقرمش.

في بولة أخرى نضع؛ الزيت والخل والسكر، ويمكن إضافة كمية من المسطردة، ونضيف الليمون ونقلب كل المكونات، ونضيف لها البصل، ثم نضيف فصوص الثوم، ونتركها قليلا.

نضيف بعد ذلك الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر، ونزيد كمية اخرى من الخل، والليمون.

ثم نضيف الفاصوليا، ونقلب جميع المكونات جيدا، ثم نتركها في الثلاجة ما لا يقل عن ساعتين، قبل تقديمها.

 

طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء

 

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء بكل سهولة، وفي أقل وقت ممكن، مع ضمان جودتها والاحتفاظ بلونها المميز، عند الطهي.

تفريز الفاصوليا الخضراء

خطوات تخزين الفاصوليا الخضراء


تنظف وتقطع الفاصوليا الخضراء بطريقتك المعتادة، ويتم غسلها جيدًا بالماء المضاف له القليل من الخل؛ للقضاء على أي بكتيريا أو جراثيم.
نضع وعاء مليء بالماء على النار، وعندما يصل الماء لمرحلة الغليان، نضيف الفاصوليا الخضراء.
نترك الفاصوليا لتسلق في الماء المغلي لمدة لا تتعدى 3 دقائق فقط، ويراعى تغطية الوعاء.
بعد ذلك يتم تبريد الفاصوليا تبريدًا مفاجئًا، بأن نضعها في ماء مضاف إليه مكعبات ثلج، وذلك حتى نقوم بإيقاف عملية الطهي.
بعد ذلك نقوم بتصفية الفاصوليا.
نصل للخطوة الأخيرة، وهي تقسيم الفاصوليا إلى أكياس محكمة الغلق ومفرغة من الهواء تمام.
نضعها في الفريزر، ويمكن تخزينها، لمدة تصل إلى عام كامل.

أسهل وأسرع طريقة عمل صينية البطاطس

طريقة عمل فطائر البيتزا بالعجينة القطنية الهشة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء طريقة تحضير الفاصوليا الخضراء طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء طريقة الفاصوليا الخضراء سلطة الفاصوليا الخضراء زي الجاهزة

مواد متعلقة

طريقة عمل البصارة، وصفة أهل زمان أوفر وألذ أكلة

طريقة عمل الكريب التركي، لغداء مميز

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

ادفع هذا المبلغ شهريا، الكهرباء تعلن خطوات تقسيط تركيب العدادات مسبقة الدفع

انخفاض جديد، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-4-2024

زيادة جديدة في أسعار بونجورنو كوفي ميكس خمسينة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

أخبار مصر: انخفاض سعر القمح المستورد والمكرونة، رقم قياسي لدرجة الحرارة بمصر، خبر سار عن الذهب، وصدمة بسبب إمام عاشور

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

نقيب الأطباء: الحبس عامين للمعتدي على طبيبة بدمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

أطعمة تساعد على النوم الجيد في عز الحر

الكرم العربي أعاق وصولها للعالمية، "بيتزا المنسف" تثير الجدل في الأردن (فيديو)

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

سعر علية الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ماذا حدث لدور العبادة في غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم هجر المسلم أخاه فوق 3 ليالي؟، دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية