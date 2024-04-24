طريقة عمل الفاصوليا الخضراء وطريقة تخزينها

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من الوصفات المصرية التي اعتادت الست المصرية أن تصنعها لأسرتها، مع اللحم أو الفراخ والأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، وتعد الفاصوليا الخضراء من اصناف الخضروات عالية القيمة الغذائية، وتتميز بفوائدها الصحية العديدة والمذهلة، وطريقة عمل الفاصوليا الخضراء سهلة، ولا تحتاج لجهد.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء

نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة

نصف كيلو طماطم معصورة

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بصلة متوسطة مفرومة

ملح وفلفل

فصين ثوم مهروسين

معلقتين زيت دوار الشمس

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.

عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.

ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.

كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.

عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء

يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على انار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".

بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.

ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء زي المطاعم

سلطة الفاصوليا الخضراء

وتقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء، زي الجاهزة، التي تقدم في المطاعم، والتي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك، أو في العزومات، وفي أسرع وقت.

مكونات عمل سلطة الفاصوليا الخضراء

فاصوليا خضراء مسلوقة

بصل احمر شرائح

فلفل احمر شرائح

فلفل اصفر شرائح

فصوص ثوم

عصير ليمون

فلفل اسود

خل – ملح

سكر

طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء

نسلق الفاصوليا في ماء مغلي على النار، مع كمية من السكر، فقط لمدة 5 دقائق.

وبعد ذلك ننشل الفاصوليا من الماء الساخن، ونضعها بسرعة في وعاء به ماء مثلج، ويمكن أن نضع فيه قطع من الثلج، للحفاظ على لون الفاصوليا الاخضر، وكذلك على قوامها المقرمش.

في بولة أخرى نضع؛ الزيت والخل والسكر، ويمكن إضافة كمية من المسطردة، ونضيف الليمون ونقلب كل المكونات، ونضيف لها البصل، ثم نضيف فصوص الثوم، ونتركها قليلا.

نضيف بعد ذلك الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر، ونزيد كمية اخرى من الخل، والليمون.

ثم نضيف الفاصوليا، ونقلب جميع المكونات جيدا، ثم نتركها في الثلاجة ما لا يقل عن ساعتين، قبل تقديمها.

طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء بكل سهولة، وفي أقل وقت ممكن، مع ضمان جودتها والاحتفاظ بلونها المميز، عند الطهي.

تفريز الفاصوليا الخضراء

خطوات تخزين الفاصوليا الخضراء



تنظف وتقطع الفاصوليا الخضراء بطريقتك المعتادة، ويتم غسلها جيدًا بالماء المضاف له القليل من الخل؛ للقضاء على أي بكتيريا أو جراثيم.

نضع وعاء مليء بالماء على النار، وعندما يصل الماء لمرحلة الغليان، نضيف الفاصوليا الخضراء.

نترك الفاصوليا لتسلق في الماء المغلي لمدة لا تتعدى 3 دقائق فقط، ويراعى تغطية الوعاء.

بعد ذلك يتم تبريد الفاصوليا تبريدًا مفاجئًا، بأن نضعها في ماء مضاف إليه مكعبات ثلج، وذلك حتى نقوم بإيقاف عملية الطهي.

بعد ذلك نقوم بتصفية الفاصوليا.

نصل للخطوة الأخيرة، وهي تقسيم الفاصوليا إلى أكياس محكمة الغلق ومفرغة من الهواء تمام.

نضعها في الفريزر، ويمكن تخزينها، لمدة تصل إلى عام كامل.