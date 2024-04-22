أسهل وأسرع طريقة عمل صينية البطاطس

طريقة عمل صينية البطاطس، من الوصفات المصرية، التي توارثناها جيلا بعد جيل، وهي من الاكلات الشهية سريعة التحضير، والتي لا تستغرق وقتا طويلا في تجهيزها، وتعد صينية البطاطس بالفراخ من الاكلات المصرية التي تصلح كوجبة غداء متكاملة العناصر الغذائية، خاصة عند تقديمها، مع الأرز الأبيض، أو بالشعيرية، مع طبق السلطة، والعيش البلدي.

مكونات عمل صينية البطاطس:

دجاجة مقطعة إلى 8 قطع

1 كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة إلى شرائح متوسطة السمك

2 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح

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2 طماطم مقطعة إلى شرائح

1 كوب عصير طماطم

1 كوب مرق دجاج

3 ملاعق كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود

بهارات مشكلة (حسب الرغبة)

طريقة عمل صينية البطاطس:

1. تتبل الدجاجة بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة.

2. تذاب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، ثم تشوح الدجاجة من جميع الجوانب حتى يصبح لونها ذهبيًا.

3. تضاف شرائح البصل إلى الدجاجة وتقلب حتى يصبح لونها ذهبيًا.

4. تضاف شرائح البطاطس إلى الدجاجة والبصل وتقلب حتى تصبح ذهبية اللون.

5. يضاف عصير الطماطم ومرق الدجاج إلى الصينية، ثم تغطى وتترك على نار هادئة لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج الدجاجة والبطاطس.

6. تضاف شرائح الطماطم إلى الصينية، ثم تترك في الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح ذهبية اللون.

7. تقدم الصينية ساخنة، مع الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء.

يمكن إضافة الخضروات الأخرى إلى الصينية مثل الجزر أو الفلفل الأخضر.

يمكن استبدال عصير الطماطم بالصلصة.

يمكن إضافة القليل من الكريمة إلى الصينية قبل تقديمها.

يمكن رش الصينية بالبقدونس أو الكزبرة قبل تقديمها.

يمكن طهي صينية البطاطس بالفراخ على البوتاجاز أو في الفرن.

طريقة عمل صينية البطاطس بكبد الفراخ

صينية بطاطس بكبد الفراخ

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة أخرى لصينية البطاطس بخلطة مميزة، وبكبد الفراخ، مما يعطيها طعما لذيذا ومختلفا.

مكونات عمل صينية البطاطس

٥٠٠ جرام كبد دجاج

٤ ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقتين كبيرتين بهارات الشاورما

ملعقتين كبيرتين خل

ملعقتين كبيرتين زبادي

حبة بصل، مقطع شراءح

٣ حبات فلفل الوان مقطعة شرائح

فصين ثوم، مدقوق

ملح وفلفل اسود

رشة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة بودرة الثوم

نصف كوب بقدونس مفروم

٣ حبات بطاطس مقطعة حلقات ومسلوقة

كوب جبن مبشور

طريقة عمل صينية البطاطس:

تتبل كبدة الدجاج بالخل والزبادي، ثم بهارات الشاورما وتترك في التتبيلة مدة لاتقل عن ساعتين.

يسخن زيت الزيتون في مقلاة ثم تسقط شاورما كبد الدجاج تدريجيا كي تأخذ اللون الذهبي وتتشوح.

يضاف الفلفل الألوان والبصل ثم البقدونس، ثم يقلب الكل جيدا. يسكب في صينية الفرن.

ترص حلقات البطاطس على وجه الصينية بطريقة انيقة ثم تتبل بالملح والفلفل وقليل من جوزة الطيب.

توزع طبقة من الجبن المبشور على البطاطس ثم توضع بالفرن الى ان تأخذ اللون الذهبي.

تقدم بالهنا والشفا.