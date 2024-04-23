الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة حيازة كميات من مخدرى الحشيش والهيروين

حبس 6 عناصر إجرامية
حبس 6 عناصر إجرامية

قررت النيابة العامة، حبس 6 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كميات من مخدرى الحشيش والهيروين وأسلحة  بالإسماعيلية والأقصر.

 

وكان  قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ، التنسيق مع مديريتى أمن “الإسماعيلية– الأقصر”، واصل جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

 

وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

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وضبط 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن الأقصر؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القرنة.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو والهيروين"- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

 

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