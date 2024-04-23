الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على البنوك الصينية لهذا السبب

قال مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة ناقشت بشكل مبدئي فرض عقوبات على بعض البنوك الصينية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إيجاد سبل للحد من دعم بكين لروسيا.

وأضاف المسئول لوكالة رويترز، أن المسؤولين الأمريكيين يأملون أن تؤدي الدبلوماسية إلى تجنب الحاجة إلى مثل هذا الإجراء، ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين هذا الأسبوع.

عقوبات أمريكية ضد الصين

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أمس الاثنين، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الولايات المتحدة تحاول صياغة عقوبات ضد بعض البنوك الصينية على أمل وقف الدعم الذي تقدمه بكين للإنتاج العسكري الروسي.

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وفي الأسابيع الأخيرة، كثف المسؤولون الأمريكيون الضغوط علىالصين، محذرين من أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المؤسسات المالية الصينية التي تسهل التجارة في السلع ذات التطبيقات المدنية والعسكرية المزدوجة.

بيلنكن ينتقد الدعم الصيني لروسيا

وانتقد بلينكن يوم الجمعة الماضي، الدعم الصيني لصناعة الدفاع الروسية، قائلا إن بكين كانت المساهم الرئيسي في حرب موسكو في أوكرانيا من خلال توفير المكونات الحيوية للأسلحة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنوك صينية أصغر في الماضي، مثل بنك كونلون، بسبب قضايا مختلفة، بما في ذلك العمل مع المؤسسات الإيرانية.

رد الصين علي الاتهامات الأمريكية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين "تعارض بشدة" توجيه الولايات المتحدة "اتهامات لا أساس لها" بشأن التبادلات التجارية الطبيعية مع روسيا.

وقال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي عند سؤاله عن العقوبات المحتملة: "إننا نعارض بشدة الممارسة المنافقة المتمثلة في قيام الجانب الأمريكي نفسه بصب الوقود وإلقاء اللوم على الجانب الصيني".

وقال وانغ "إن حق الصين في إجراء تبادلات اقتصادية وتجارية طبيعية مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، لا يجوز انتهاكه".