البنك المركزي: البنوك إجازة الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر بعد غدٍ الخميس، 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء.



وذكر المركزي المصري، في بيان قبل قليل، أنه من المقرر أن تستأنف البنوك المحلية العمل صباح يوم الأحد 28 أبريل 2024.



ارتفاع حجم الدين الخارجي

وعلى جانب آخر، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها نحو 3.513 مليار دولار.

Advertisements

الدين المستحق على البنك المركزي

كما ارتفع الدين المستحق على المركزي إلى 45.314 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 44.386 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بينما تراجعت الديون المستحقة على البنوك إلى 20.096 مليار دولار، مقابل 20.905 مليار دولار خلال نفس الفترة.

الدين الخارجي طويل الأجل

وقال المركزي في بيان منشور على موقعه الإلكتروني إن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 134.252 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف أن الدين الخارجي قصير الأجل بلغ 29.482 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 30.286 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023

الدين الخارجي المستحق على الحكومة

وأشار إلى أن الدين الخارجي المستحق على الحكومة بلغ 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 82.527 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



