الحرائق تشتعل فى المحافظات، مزرعة ماشية تتسبب فى إصابة 5 أشخاص بقنا، النيران تلتهم 5 منازل بالفيوم، ونشوب الحريق فى 8 منازل بالجيزة

مع أول أيام ارتفاع درجات الحرارة وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، شهدت المحافظات، اليوم الثلاثاء، نشوب حرائق متفرقة بعدة محافظات تسبب فى حرائق هائل تسببت فى خسائر مادية وبشرية.

حريق مزرعة ماشية يتسبب في إصابة 5 أشخاص بـ قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة ماشية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جراء النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا يفيد اندلاع حريق في مزرعة ماشية تابعة لمنزل بمنطقة حاجر جبل الوقف، مما أسفر عن وقوع إصابات.

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وانتقلت 3 سيارات إطفاء الى مكان الحريق وفرض كردون أمنى بموقع الحريق وتم محاصرة كرات اللهب وإخماد النيران.

وقام مرفق إسعاف قنا بنقل 5 مصابين إلى مستشفى الوقف المركزي، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

حريق يلتهم 5 منازل في الفيوم وإصابة 5 أشخاص

وفى سياق آخر، أصيب 5 أشخاص إثر اندلاع حريق فى منزل وامتد لـ 4 منازل فى محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة إلى مكان الحريق.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بنشوب حريق في 5 منازل في حي درب الطباخين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وكشف الفحص، أن الحريق نشب في أحد المنازل وامتد إلى 4 منازل مجاورة نتيجة ارتفاع ألسنة اللهب، وتم فرض كردون أمنى وجرى محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حريق مخزن بلاستيك فى الخانكة

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع اليوم، بمخزن بلاستيك بمنطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة، تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف.

ونجحت فى إخماد النيران ومنع امتدادها للمخازن والمبانى المجاورة، دون خسائر بشرية، جارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

ورجحت قوات الحماية المدنية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأتت النيران على جميع محتويات مخزن البلاستيك وتم خروج كراتين الأغذية بالمخازن المجاورة ولم تسفر عن أى خسائر بشرية.

وقام عدد من الشباب بمعاونة قوات الحماية المدنية فى نقل البضائع خارج المخزن لمنع تجدد النيران.

حريق 8 منازل فى الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب فى 8 منازل بمنطقة العياط، فيما اصيب 3 اشخاص بحالات اختناق جراء الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة،بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بـ 8 منازل في إحدى قرى مركز العياط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتم محاصرة الحريق وإخماد النيران.

ويقول وكيل الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق اللواء أيمن سيد الأهل، إن تكرار نشوب الحرائق يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية المصاحبة لفصل الصيف، محذرا من أى نشاط بشرى من شأنه زيادة احتمالات اندلاع الحرائق، وضرورة الإبلاغ عن الحرائق فى الوقت المناسب حتى وإن كانت هذه الحرائق صغيرة وسرعة التصرف السليم فاحيانا التصرفات الخاطئة تتسبب فى زيادة الحريق.

وكشف اللواء أيمن سيد الأهل، أن الحرائق لا تتم بشكل عشوائى لأنها تحتاج إلى عناصر الحريق الممثلة فى المادة المشتعلة والأكسجين الموجود فى الهواء والحرارة، ولابد من التركيز على ضرورة إبعاد المصدر الحرارى عن الأكسجين وتكون لدى المواطن ثقافة تجنب الحرائق خصوصا فى الصيف، فكلما زادت درجات الحرارة زاد معها احتمالات نشوب الحرائق، كما أن رداءة التوصيلات العشوائية والمشتركات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المنتشرة فى المنازل سبب رئيسى فى اندلاع النيران بسبب تعرضها للتلف وعدم تحملها التيار الكهربائى.



حالة الطقس، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، نتيجة لتأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة وامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

تفاصيل حالة الطقس والموجة الحارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، وحتى يوم الخميس، تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا يوم الأربعاء حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية.

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك: موجة شديدة الحرارة لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم وتكون ذروتها الأربعاء، حيث متوقع أن تقارب درجة الحرارة اليوم 40 درجة مئوية لتسجل الـ40 درجة فى الظل بالفعل غدا الأربعاء".

وأضافت: تتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأضافت: “ تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية”.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض للطقس شديد الحرارة، ونصحت بالتالي:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2- شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.

3- ارتداء غطاء للرأس.

4- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.